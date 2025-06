GP de São Paulo é confirmado em calendário da Fórmula 1 em 2026

A Fórmula 1 terá duas corridas na Espanha na próxima temporada, com o novo circuito de rua de Madri fazendo sua estreia em setembro, e Ímola, na Itália, saindo do calendário de 24 etapas, anunciaram a F1 e a FIA nesta terça-feira (10).

O Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, será novamente a abertura da temporada, em 8 de março, com o circuito de Xangai, na China, sediando a segunda prova uma semana depois, enquanto o esporte entra em uma nova era de motores, com a Cadillac também chegando como a 11ª equipe.

O Japão será a terceira corrida em 29 de março, enquanto a corrida em São Paulo está confirmada para 8 de novembro.

