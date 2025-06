Justiça da Espanha condena quatro por crime de ódio contra Vinicius Jr

Quatro pessoas foram condenadas a penas de prisão por um tribunal de Madri após serem consideradas culpadas de crime de ódio relacionado a um boneco do atacante do Real Madrid Vinicius Júnior, informou a La Liga (Liga Espanhola) em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (16).

Todos eles estavam envolvidos em pendurar uma faixa com os dizeres “Madri odeia o Real” e um boneco da cor preta inflável com uma réplica da camisa nº 20 do brasileiro em uma ponte antes de uma partida da Copa do Rei entre Real e Atlético de Madri em janeiro de 2023.

Segundo a decisão, um réu foi condenado a 15 meses de prisão por crime de ódio e mais sete meses por fazer ameaças, tendo distribuído imagens do ato online. Os outros três foram condenados a sete meses de prisão por crimes de ódio e sete meses por ameaças.

No entanto, os condenados não cumprirão pena de prisão, após todos os quatro assinarem uma carta de desculpas a Vinicius, ao Real Madrid, à La Liga e à Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

“O réu que postou o vídeo on-line recebeu uma desqualificação especial para trabalhar em educação, esportes ou ambientes recreativos para jovens por quatro anos e três meses, enquanto os outros receberam três anos e sete meses”, informou o comunicado da La Liga.

O primeiro réu foi multado em 1.084 euros e os outros três em 720 euros, com punições adicionais que incluem uma ordem de restrição de 1.000 metros de Vinícius, sua casa e local de trabalho, e a proibição de se aproximarem de estádios de futebol durante os jogos da La Liga ou da RFEF.

Todos eles serão obrigados a participar de um programa educacional sobre igualdade de tratamento e não discriminação para que as penas de prisão impostas sejam suspensas.

Não houve confirmação imediata do tribunal e nenhuma reação imediata de Vinicius.

