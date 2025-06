Orlando Luz vence duelo brasileiro e vai às quartas em Roland Garros

No confronto entre brasileiros pelas oitavas de final de Roland Garros, um dos quatro principais torneios do tênis mundial (os Grand Slams), Orlando Luz levou a melhor. Neste domingo (1º), a parceria entre o gaúcho, número 64 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o croata Ivan Dodig (58º), bateu a do carioca Fernando Romboli (56ª) com o australiano John-Patrick Smith (62º) por 2 sets a 1.

As parciais foram de 4/6, 7/6 (7-5 no tie-break) e 6/4, em duas horas e 20 minutos de partida. O resultado classificou Luz e Dodig para as quartas de final da chave de duplas masculinas do torneio, disputado em Paris, na França. Eles terão pela frente o espanhol Marcel Granollers (10º) e o argentino Horacio Zeballos (11º) na próxima fase, valendo lugar nas semifinais. A partida ainda será marcada pela organização.

Além de Luz, o Brasil tem as paulistas Beatriz Haddad Maia e Luísa Stefani com chances de título em Roland Garros.

A parceria de Bia, número 44 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a alemã Laura Siegemund (25ª), encara nesta segunda-feira (2), a partir de 7h30 (horário de Brasília), as italianas Jasmine Paolini (4ª) e Sara Errani (6ª).

Mais tarde, Luísa (31ª) e a húngara Tímea Babos (27ª) enfrentam as duas jogadoras mais bem colocadas do ranking feminino de duplas da WTA: a tcheca Katerine Siniakova (1ª) e a norte-americana Taylor Townsend (2ª). Caso avancem, as brasileiras se encontrariam somente em uma eventual final.