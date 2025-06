Raphinha, do Barça, é eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol

O atacante Raphinha, do Barcelona, foi nomeado o melhor jogador da temporada da LaLiga, nesta sexta-feira (6), depois que o brasileiro desempenhou um papel importante na conquista da trinca de títulos domésticos, e seu companheiro de equipe Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador sub-23.

Raphinha contribuiu com 34 gols e 25 assistências em 57 jogos do clube em todas as competições, com o Barça conquistando o título da liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

O jogador de 28 anos assinou com o Barcelona em 2022, vindo do Leeds United, e recentemente assinou uma extensão de contrato que o mantém no clube espanhol até 2028.

R A P H I N H A. 💙🏆❤



🥇 ¡El delantero del @FCBarcelona_es, JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS! #LALIGAPLAYEROFTHESEASON #PREMIOSANUALESLALIGA — LALIGA (@LaLiga) June 6, 2025

Raphinha marcou um gol no final do jogo para colocar o Barcelona à frente no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, mas os italianos empataram nos acréscimos e marcaram o gol da vitória na prorrogação. Esse foi o 13º gol de Raphinha em 14 jogos da competição desta temporada.

Yamal, que ainda tem apenas 17 anos, confirmou seu status como um dos maiores talentos do mundo após a campanha de destaque da última temporada, com o atacante marcando nove gols na liga e cinco na Liga dos Campeões.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.