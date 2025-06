São Paulo goleia Bragantino e chega às quartas do Brasileiro Feminino

TV Brasil também transmite vitória do Palmeiras sobre o Real Brasília

O São Paulo goleou o Bragantino por 4 a 0, neste sábado (7) no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e garantiu a classificação para as quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A TV Brasil transmitiu ao vivo o confronto válido pela 13ª rodada da primeira fase da competição.

A vitória deixou o Tricolor na vice-liderança da classificação com 27 pontos, oito a menos do que o líder Cruzeiro, que bateu o 3B da Amazônia pelo placar de 5 a 1.

O São Paulo foi absoluto na partida, abrindo o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Isa recebeu lançamento e bateu por cobertura para o fundo do gol. O segundo gol saiu apenas na etapa final, com Alice aos 17. Seis minutos depois Camilinha aproveitou sobra de bola para ampliar. Aos 42, Robinha deu números finais ao placar.

Vitória do Palmeiras

Neste sábado a TV Brasil também transmitiu a vitória do Palmeiras de 2 a 0 sobre o Real Brasília. O destaque da partida foi a atacante Amanda Gutierres, que marcou em duas oportunidades. O resultado deixou as Palestrinas na 4ª colocação da classificação com 24 pontos conquistados.