Seleção feminina assume quarta posição do ranking da Fifa

O Brasil conquistou quatro posições no ranking de seleções femininas de futebol, anunciou nesta quinta-feira (12) a Federação Internacional de Futebol (Fifa). Desta forma, a equipe canarinho assumiu a quarta colocação da relação, o que não acontecia desde dezembro de 2013.

O avanço no ranking veio após as recentes vitórias do Brasil diante dos Estados Unidos e do Japão. O primeiro triunfo da seleção feminina foi diante das norte-americanas, um 2 a 1 no mês de abril. Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias bateu os EUA pela primeira vez atuando na casa das atuais líderes do ranking de seleções da Fifa.

Brazil jump up four spots and France moves into the top 10 of the latest #FIFARanking! 📊💪 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 12, 2025

Além disso, o Brasil derrotou o Japão em duas oportunidades. No primeiro amistoso entre as equipes, no dia 30 de maio, a seleção brasileira triunfou por 3 a 1. Já no dia 2 de junho, as nipônicas foram superadas pelo placar de 2 a 1.

A seleção feminina volta a entrar em ação no dia 27 de junho, quando disputa um amistoso com a França em Grenoble. A partida servirá como teste para a Copa América, que será disputada em julho no Equador.