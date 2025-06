Seleção feminina é derrotada em último teste antes da Copa América

A seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada de virada por 3 a 2 pela França, na tarde desta sexta-feira (27) no estádio Jacques Forestier, em Aix-les-Bains, em seu último amistoso de preparação para a Copa América da modalidade, que será disputada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto no Equador.

51’ | 2T - FIM DE JOGO!



🇫🇷 3-2 🇧🇷



A Seleção Brasileira estreia na Copa América contra a Venezuela, em 13 de julho. As disputas acontecem no Equador de 12 de julho a 2 de agosto.



Mesmo atuando na condição de visitante, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias começou o confronto em alta intensidade, pressionando muito as francesas. E esta aposta deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos 6 minutos da etapa inicial, Kerolin tocou em profundidade para Luany, que bateu na saída da goleira Peyraud-Magnin.

Cinco minutos depois Kerolin deixou o papel de arco e assumiu o de flecha para ampliar após receber passe de Duda Sampaio.

Porém, com a desvantagem no placar a França assumiu o controle das ações e conseguiu descontar ainda antes do intervalo. Aos 44 minutos a volante Geyoro aproveitou rebote dado pela goleira Lorena após finalização de Diani para chutar para o fundo do gol.

Se a etapa inicial foi de predomínio brasileiro, o segundo tempo foi todo da França. Aos 10 minutos as donas da casa empataram graças a outro gol de Geyoro. E, aos 30, a atacante Katoto, que entrou na etapa final, deu números finais ao placar com um belo gol de cabeça.

Agora a seleção brasileira volta a entrar em ação apenas no dia 13 de julho, quando estreia na Copa América a partir das 21h (horário de Brasília) diante da Venezuela no Estádio Chillogallo, em Quito (Equador).