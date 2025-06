Vitória Miranda é campeã juvenil de simples e duplas em Roland Garros

A tenista em cadeira de rodas Vitoria Miranda é a mais nova campeã júnior de simples e de duplas de Roland Garros (França). A brasileira de 17 anos repetiu o desempenho do início da temporada, quando também faturou dois títulos no Aberto da Austrália. E as finais nesta sexta-feira (6) no saibro parisiense reeditaram as decisões do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne. Atual número 1 do mundo no ranking juvenil – e 17ª entre as tenistas profissionais –, a brasileira impôs nova derrota à norte-americana Sabina Czauz,: por 2 sets a 0 (parciais de 6/3, e 6/2), em apenas 59 minutos de partida.

Na sequência, Vitória voltou à quadra ao lado da belga Luna Grup, com quem já fora campeã de duplas na Austrália em janeiro. Diferentemente da final em Melbourne. quando jogou em parceria com a letâ Alina Mosko, a adversária norte-americana competiu hoje (6) com a sueca Emma Gjerseth. A mudança, no entanto, não surtiu efeito. A dupla de Vitória e Luna levantou a segunda taça do dia, após vitória por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

“Estou muito feliz com os meus títulos! Consegui colocar em prática tudo o que venho treinando. Quando entrei em quadra, já sabia que era o meu momento. Todas as vezes que perdi para ela, eu perdi antes para mim mesma, e decidi que desta vez isso não aconteceria. Nas duplas, também deu tudo certo”, comemorou Vitória, em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O ótimo início de temporada coloca a mineira Vitória Miranda entre os tenistas que sonham em conquistar o título do Grand Slam: quando o atleta vence os quatro principais torneios de tênis da temporada (Aberto da Austrália, Roland Garrros, Wimbledon e US Open). .

“O tênis em cadeira de rodas brasileiro vive um momento de afirmação e conquistas históricas. Vitória Miranda brilhou mais uma vez e sagrou-se campeã de Roland Garros nas categorias de simples e duplas, consolidando-se como um dos grandes nomes do circuito juvenil internacional. Uma performance irretocável, que emociona e orgulha a todos que acompanham sua trajetória”, disse Alexandre Farias, presidente da CBT.

Na disputa masculina, o mineiro Luiz Calixto foi finalista tanto na chave de simples quanto na de duplas, mas ficou com o vice-campeonato em ambas. Na disputa individual, Calixto foi superado pelo austríaco Maximilian Taucher por 2 sets a 0 (3/6 e 0/6). Na decisão de duplas, Calixto e o companheiro belga Alexander Lantermann perderam para a dupla do norte-americano Charlie Cooper com o austríaco Maximilian Taucher por 2 sets a 0 (4/6 e 0/6).