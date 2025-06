Vôlei: renovada, seleção masculina estreia 4ª feira na Liga das Nações

Brasil enfrenta Irã às 17h30, no Ginásio do Maracanãzinho, no RJ

A seleção brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira (11) a campanha pelo bicampeonato na Liga das Nações de Vôlei (LNV). O técnico Bernardinho definiu hoje (10) os 14 jogadores relacionados para a estreia contra o Irã, às 17h30 (horário de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho. Por conta de uma lesão no ombro, o ponteiro e capitão Lucarelli não jogará esta primeira semana do torneio, que vai até domingo (15), no Rio de Janeiro. A faixa de capitão ficará com o central Flávio Gualberto, campeão italiano pelo Trentino. O primeiro titulo brasileiro na LNV foi conquistado em 2021, quando a equipe era comandada pelo técnico Renan Dal Zotto.

O treinador, duas vezes campeão olímpico no comando da amarelinha (edições de Atenas 2004 e Rio 2026), convocou ao todo 30 jogadores para a primeira competição internacional da nesta temporada. A seleção passa por processo de renovação após o fiasco na Olimpíada de Paris. Na ocasião, os brasileiros sequer avançaram às quartas de final: amargaram três derrotas (Polônia, Itália e Estados Unidos) e ganharam apenas um confronto (Egito) na fase de grupos.

EM BUSCA DO BI! 🏆

⁰Falta pouco! Na quarta-feira, a seleção masculina volta ao palco do ouro olímpico de 2016 para estrear na Liga das Nações 2025!

⁰O primeiro desafio é contra o Irã, às 17h30! Salva na agenda e garante seu lugar no Maracanãzinho! 💛💚 pic.twitter.com/U4wGnTd0TQ — Vôlei Brasil (@volei) June 9, 2025

Dos 30 convocados, 20 atletas atuam no Brasil e chamaram atenção de Bernardinho por se destacaram na Superliga 2025. No ataque, o ponteiro Adriano Xavier anotou 445 pontos para o Campinas, atual vice-campeão, e está no top 10 dos jogadores mais efetivos no torneio. Da mesma equipe paulista, foi chamado o central Judson, terceiro melhor bloqueador da Superliga. Outro bloqueador de relevância que ganhou espaço na seleção é o central Pietro (Praia Clube). Na armação das jogadas, a seleção contará com os líberos Maique (Minas) e Douglas Pureza (Bauru) – a dupla está no top 3 da Superliga – além de Filipinho (Joinville) e Alê Elias (Cruzeiro, atual campeão da Superliga). Outros dois jogadores que brilharam pelo Cruzeiro também foram chamados: o levantador Matheus Brasília e o oposto Opperkoski.

Recém-anunciado como novo reforço do Verona (Itália), Darlan segue com vaga cativa na seleção de Bernardinho. O oposto foi o atleta que mais somou pontos de saque na Superliga: foram 62 aces. Entre os brasileiros que jogam no exterior, além do capitão Flávio Gualberto, estão o oposto Chizoba (Cuprum Stilon Gorzów) – terceiro maior pontuador da liga polonesa, com 381 pontos em 21 partidas – e o central Guilherme Voss, campeão francês pelo Tours Volley-Ball.

O time pode variar ao longo da fase preliminar. A cada semana, Bernardinho relacionará 14 jogadores e quatro reservas. O time da estreia contra o Irã contará como os levantadores Cahopa e Brasília; os opostos Darlan e Sabino; os ponteiros Adriano, Honorato, Lukas Bergmann, Maicon e Arthur Bento; os centrais Judson, Thiery e Flávio; e os líberos Maique e Alê Elias. No banco de reservas estarão os opostos Alan e Chzoba, os centrais Matheus Pinta, e o levantador Rhendrick.

Formato da Liga das Nações de Vôlei

A competição reúne as 18 melhores seleções do mundo na fase preliminar, com 15 rodadas. As equipes constam do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Além de atuar em casa, a seleção jogará nos Estados Unidos e no Japão.

Apenas as oito primeiras colocadas na fase preliminar, avançarão às quartas de final (eliminatória). Vale destacar que a China tem vaga assegurada no mata-mata da LNV, por sediar a fase final da competição, entre 30 de julho e 3 de agosto.

Jogos do Brasil na Ligas das Nações de Vôlei Maculino

11 de junho (quarta-feira) - Brasil x República Islâmica do Irã - 17h30 – Rio de Janeiro

12 de junho (quinta) - Brasil x Cuba - 17h30 - Rio de Janeiro, Brasil

14 de junho (sábado) - Ucrânia x Brasil - 10h - Rio de Janeiro, Brasil

15 de junho (domingo) - Brasil x Eslovênia - 10h - Rio de Janeiro

25 de junho (quarta) - Canadá x Brasil - 18h - Chicago, Estados Unidos

26 de junho (quinta) - Brasil x República Popular da China - 18h - Chicago, Estados Unidos

28 de junho (sábado) - Brasil x Itália - 18h - Chicago, EUA

29 de junho (domingo) - Brasil x Polônia - 18h - Chicago, EUA

16 de julho (quarta) - Argentina x Brasil - 00h - Chiba, Japão

18 de julho (sexta) - Brasil x Japão - 7h20 - Chiba, Japão

19 de julho (sábado) - Turquia x Brasil - 3h30 - Chiba, Japão

20 de julho (domingo) - Alemanha x Brasil - 2h30 - Chiba, Japão