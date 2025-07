Arthur Elias admite favoritismo do Brasil na Copa América

O Brasil tem a responsabilidade de vencer a Copa América de futebol feminino, afirmou, nesta terça-feira (8), o técnico Arthur Elias em entrevista coletiva sobre a competição, que será disputada em Quito (Equador) entre os dias 12 de julho e 2 de agosto e que terá os jogos do Brasil transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

“Encaro [a Copa América] como uma competição que nós temos, sim, a responsabilidade de vencer. O Brasil venceu oito de nove [edições], então não podemos fazer diferente. Queremos que a seleção evolua e conquiste mais do que conquistou. Mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro, cresceu”, declarou o comandante do time canarinho.

Na entrevista, Arthur Elias deixou claro que a seleção brasileira passa por um processo de renovação, no qual novas jogadoras receberão oportunidades de mostrar seu valor: “Não adianta realizar um processo de renovação sem realmente dar oportunidade de serem convocadas e de jogarem”.

Transmissão da TV Brasil

A caminhada do Brasil na competição terá início no próximo domingo (13) contra a Venezuela. A bola rola a partir das 21h (horário de Brasília) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, mas a transmissão da TV Brasil inicia antes, às 20h30. A narração será de Luciana Zogaib, com comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta.

A Copa América reúne as 10 seleções filiadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divididas em duas chaves de cinco times. O Brasil está no Grupo B. As brasileiras ainda terão pela frente a Bolívia (no dia 16 de julho a partir das 18h), o Paraguai (no dia 21 de julho às 21h) e a Colômbia (no dia 25 de julho novamente às 21h).

No Grupo A figuram Argentina, Chile, Peru, Uruguai e o Equador. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, previstas para os dias 28 e 29 de julho. A decisão está agendada para o dia 2 de agosto.