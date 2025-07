Brasília é palco de "esquenta" para evento mundial de skate

Pico icônico do skate brasileiro, o Setor Bancário, no coração de Brasília, tornou-se palco das manobras de alguns dos melhores skatistas do planeta nesta sexta-feira (11).

Em uma ação promocional da Liga Internacional de Skate Street (SLS), atletas como o local Felipe Gustavo e Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Giovanni Vianna e outros dividiram os obstáculos com os frequentadores habituais do lugar, atraindo a atenção de quem trabalha ou passou pelo local.

“O Setor Bancário é um dos maiores picos de skate do Brasil. Há mais de 25 anos, sempre que tenho oportunidade, eu ando aqui. E todo mundo que é ou vem a Brasília para andar de skate tem que dar um rolê aqui”, disse à Agência Brasil Felipe Gustavo, que é natural do Guará, região administrativa do Distrito Federal.

Aberta a todos os interessados, a sessão que reuniu celebridades e fãs contou com a distribuição de dinheiro e brindes para as melhores manobras realizadas pelos amadores que se arriscaram diante do público. Também serviu de "esquenta" para a etapa de Brasília da Liga Internacional de Skate Street, que acontece neste domingo (13), que será antecedida pela etapa de estreia do Circuito Banco do Brasil de Skate Street 2025, competição que, além de pontuar para o ranking brasileiro da modalidade, tem caráter classificatório para o ingresso na elite mundial do esporte.



Os dois eventos acontecerão em uma pista de street montada em plena Esplanada dos Ministérios. Na modalidade street, palavra que, no inglês, é sinônimo de rua, os skatistas demonstram suas habilidades encarando obstáculos que reproduzem o que encontram nas ruas, como degraus de escadas, corrimãos, bancos de rua e planos inclinados.

“A gente vai fazer história. E não será a única vez [da SLS] em Brasília”, comentou Gustavo, destacando que o evento servirá de estímulo para a galera local.

“Esperamos que, a partir deste evento, surjam várias oportunidades e que o skate cresça ainda mais na cidade”, disse. Os ingressos para este sábado e domingo foram distribuídos gratuitamente, na internet, mas esgotaram em poucas horas, o que gerou críticas de quem não conseguiu garantir a entrada, principalmente porque, nas redes sociais do evento, é fácil encontrar internautas tentando vender os e-tickets, que embora tenham o nome e o CPF do titular, podem ser transferidos uma única vez para outra pessoa.

Quem vai ao evento poderá entrar com alimentos embalados e até duas garrafas transparentes de até 500 ml de água cada uma, devidamente lacradas, para consumo próprio. Não será permitido o ingresso com bebidas alcoólicas, copos e caixas térmicas, squeezes, isopores, garrafas e copos de vidro, alumínio, ferro, barro ou acrílico, fogos de artifício, isqueiros ou sinalizadores ou câmeras profissionais com lentes removíveis, com exceção dos profissionais de imprensa cadastrados.

Também não será permitida a entrada com caixas de som, guarda-chuva, cigarros, mesmo que eletrônicos, e bandeiras de times ou faixas ou cartazes com informações ofensivas, políticas ou de cunho social, ambiental, racial, religioso ou sexual.