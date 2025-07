CBDU convoca atletas para os Jogos Mundiais Universitários

A delegação do Brasil para a disputa da próxima edição dos FISU World University Games (Jogos Mundiais Universitários) já está definida. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) divulgou os mais de 200 atletas que representarão o país no evento esportivo, que será realizado entre os dias 16 e 27 de julho na região do Reno-Ruhr (Alemanha).

Segundo a CBDU, o Brasil será representado na competição, que reunirá mais de 8.500 atletas de 150 países em 18 modalidades esportivas, “por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país”.

Nesta competição, a delegação brasileira contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas, incluindo atletismo, badminton, basquete, ginástica artística, judô, natação, basquete 3x3 em cadeira de rodas, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, vôlei de praia, tênis de mesa, voleibol.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Estamos trabalhando duro para dar a eles [os atletas] a melhor estrutura e garantir que todos alcancem seus melhores resultados”, declarou o presidente da CBDU, Alim Maluf Neto.

Os Jogos Mundiais Universitários de 2025 serão realizados nas cidades alemãs de Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlim. A relação de atletas convocados pelo Brasil pode ser vista AQUI.