Chile joga bem e derrota seleção peruana por 3 a 0 na Copa América

O Chile protagonizou a primeira vitória da edição 2025 da Copa América de futebol feminino. Na noite deste sábado (12), as atletas da La Roja superaram a seleção peruana pelo placar de 3 a 0 em confronto realizado no Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador).

Com três pontos, as chilenas ocupam agora a primeira posição do Grupo A, que tem Equador e Uruguai dividindo a segunda posição com um ponto cada. Já a Argentina, que folga na rodada inicial da competição, é a quarta colocada, enquanto o Peru é o lanterna da chave.

Após um primeiro tempo sem alterações no marcador, o Chile assumiu o controle das ações na etapa final para ficar com a vitória. O primeiro gol da La Roja saiu aos 17 minutos, quando Yenny Acuña recebeu passe na intermediária e arriscou um chute que fez a bola explodir no travessão. A bola ficou viva na área e a atacante Pamela Cabezas aproveitou a indecisão da goleira Maryory Sánchez para chutar para o fundo do gol.

Mesmo em vantagem, o Chile continuou atacando. E o segundo saiu aos 38. A atacante Sonya Keefe aproveitou bola que estava viva na área e bateu girando o corpo para marcar um lindo gol. A fome das chilenas era tamanha que, já nos acréscimos, Mary Valencia aproveitou falha da defesa adversária dentro da área para ficar com a bola e bater forte para dar números finais ao marcador.

Seleção brasileira

A seleção brasileira inicia a sua caminhada na competição no próximo domingo (13), quando medirá forças com a Venezuela a partir das 21h (horário de Brasília) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. Esse confronto, assim como todos os outros que tiverem a participação do Brasil, contarão com a transmissão da TV Brasil.

Copa América

A Copa América reúne as 10 seleções filiadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divididas em duas chaves de cinco times. O Brasil está no Grupo B. As brasileiras ainda terão pela frente a Bolívia (no dia 16 de julho a partir das 18h), o Paraguai (no dia 21 de julho às 21h) e a Colômbia (no dia 25 de julho novamente às 21h).

No Grupo A figuram Argentina, Chile, Peru, Uruguai e o Equador. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, previstas para os dias 28 e 29 de julho. A decisão está agendada para o dia 2 de agosto.