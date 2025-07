Em meio ao calor extremo, sindicato global de jogadores avalia medidas

O sindicato global de jogadores FifPro está avaliando se a ampliação do intervalo para 20 minutos e a introdução de pausas para resfriamento mais frequentes poderiam proteger melhor os jogadores do calor extremo.

Nove das 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 enfrentam condições consideradas de "risco extremo" para doenças relacionadas ao calor.

Espera-se que Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Miami, Monterrey e Filadélfia enfrentem níveis perigosos de calor e umidade, o que representa preocupações com a segurança dos jogadores e alimenta pedidos de auxílios obrigatórios para resfriamento ou mudanças na programação.

As avaliações de risco de calor da FifPro são baseadas na temperatura de bulbo úmido (WBGT), uma medida que combina temperatura, umidade, radiação solar e velocidade do vento para estimar como as condições ambientais afetam a capacidade do corpo de se resfriar.

De acordo com as diretrizes da FifPro, uma leitura de WBGT acima de 28 graus Celsius indica condições em que as partidas devem ser adiadas ou remarcadas para proteger a saúde dos jogadores.

Em comparação, as próprias diretrizes da Fifa, órgão que rege o futebol mundial, estabelecem um limite de risco extremo mais alto, de 32 graus Celsius WBGT - mas, mesmo de acordo com esse padrão, seis das nove cidades ainda estão projetadas para exceder os limites de segurança.

A Major League Soccer, nos EUA, tem um limite de 29 graus Celsius WBGT.

"As pausas para resfriamento aos 30 minutos e aos 75 minutos são bastante tradicionais, mas, do ponto de vista fisiológico, não fazem sentido", disse Vincent Gouttebarge, diretor médico da FifPro. "Mesmo se você ingerir mais de 200 mililitros de fluido, já não consegue absorver tudo. Portanto, eu definitivamente gostaria de ver algum projeto em que analisássemos a eficácia de pausas para resfriamento talvez mais frequentes, porém mais curtas - a cada 15 minutos, em vez de apenas uma durante cada tempo."

Tempos de intervalos mais longos

Gouttebarge também questionou se o intervalo tradicional de 15 minutos é suficiente quando as partidas são disputadas sob calor extremo.

"Você pode imaginar que um intervalo de 15 minutos pode não ser suficiente para diminuir a temperatura central", disse ele. "Poderia ser um intervalo de 20 minutos, o que seria significativo. Isso foi demonstrado em laboratório e a FifPro, juntamente com o sindicato nacional em Portugal, em agosto, vai testar esse tipo de estratégia de mitigação."

A urgência de protocolos de calor mais rigorosos ficou clara na Copa do Mundo de Clubes deste mês, onde dois jogos - Benfica x Bayern de Munique, em Charlotte, e Chelsea x Esperance, na Filadélfia - ultrapassaram o limite de WBGT que a FifPro considera inseguro.

"De acordo com nossa posição, esses jogos deveriam ter sido adiados mais tarde naquele dia ou remarcados", disse Gouttebarge.

Os dirigentes da FifPro reconheceram que a Fifa reagiu de forma construtiva durante o torneio, diminuindo os limites para as pausas obrigatórias para resfriamento e melhorando a hidratação no campo, mas enfatizaram que o planejamento proativo é fundamental.

A FifPro alertou que os riscos destacados na Copa do Mundo de Clubes são uma prévia do que os jogadores poderão enfrentar na Copa do Mundo de 2026.

"Isso não está afetando apenas a Copa do Mundo de Clubes, mas também futuros torneios nos EUA ou em qualquer outro lugar do mundo", disse Alexander Bielefeld, diretor de Política e Relações Estratégicas da FifPro."Precisamos de um melhor equilíbrio entre os interesses comerciais e a saúde e a segurança dos jogadores", acrescentou ele, referindo-se aos horários de início mais cedo para acomodar o público europeu de televisão.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.