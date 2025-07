Luisa Stefani é vice-campeã de duplas mistas no Torneio de Wimbledon

A parceria da brasileira Luisa Stefani com o anfitrião Joe Salisbury ficou bem perto de conquistar o título de duplas mistas no Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra), mas acabou superada no detalhe e ficou com o vice-campeonato. Na final disputada nesta quinta-feira (10) na quadra central do All England Club, Stefani e Salisbury fizeram uma partida parelha com a dupla da tcheca Katerina Siniakova com o holandês Sem Verbeek. Ao fim de quase duas horas de embate, os adversários saíram vitoriosos por 2 sets a 0, com um duplo 7/6. As duas parciais foram decididas em tie-breaks, ambas por 7-3.

Medalista olímpica nos Jogos de Tóquio 2020 ao lado de Laura Pigossi, Stefani já entrou para a história ao encerrar um jejum de de 58 anos sem tenistas brasileiras em finais. Referência do tênis feminino no país, Maria Esther Bueno foi a última a decidir o título de mistas em 1967 e, na ocasião, também foi vice-campeã.

Após a partida, ainda muito emocionada, Stefani relembrou a sua caminhada desde que retornou às quadras em no final de 2022, depois de um ano se recuperando de uma cirurgia no joelho direito.

"Especialmente no tênis, estamos sempre buscando mais. Sempre queremos fazer melhor, mas às vezes precisamos dar um passo para trás e nos orgulhar do quanto avançamos, de quantas coisas boas estamos fazendo... Pelo tênis brasileiro. E principalmente jogando aqui com o Joe no Reino Unido. Quer dizer, são muitas estreias e sim, estou muito orgulhosa de estar aqui”, disse a paulista de 27 anos, que precisou de atendimento fisioterápico durante o segundo set, após sentir dores na região lombar e na perna.

Há dois anos, Stefani foi campeã de duplas mistas ao lado do gaúcho Rafael Matos em outro Grand Slam o Aberto da Austrália, Na atual temporada, a brasileira faturou o título de duplas femininas do WTA 500 de Estrasburgo (França), ao lado da húngara Timea Babos.