Manifestante com camiseta contra Israel protesta no Tour de France

Um manifestante usando uma camiseta "Israel fora do Tour" correu em direção à reta final da 11ª etapa do Tour de France, nesta quarta-feira (16), enquanto dois ciclistas disputavam a vitória, antes de ser contido por um oficial de segurança.

O manifestante estava a menos de 25 metros da linha de chegada, quando o norueguês Jonas Abrahamsen derrotou o suíço Mauro Schmid para garantir a vitória na 11ª etapa.

Ele foi preso e entregue às autoridades policiais locais, disse um policial do Tour de France à Reuters.

Israel é representado no Tour pela equipe Israel-Premier Tech, mas nenhum ciclista israelense está na corrida.

As operações militares de Israel em Gaza mataram mais de 58.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Quase 1.650 israelenses e estrangeiros foram mortos em decorrência do conflito, incluindo 1.200 mortos no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, segundo os registros israelenses.

Alguns outros protestos estão planejados na rota do Tour, disseram à Reuters fontes com conhecimento direto do assunto.

Os organizadores do Tour não quiseram comentar.

"A Israel-Premier Tech respeita o direito de todos à liberdade de expressão, que inclui o direito de protestar. No entanto, a equipe condena absolutamente quaisquer protestos ou ações de indivíduos que interfiram nas corridas do Tour de France ou ameacem a segurança de todo o pelotão, como foi visto na etapa 11", disse a Israel-Premier Tech em um comunicado à Reuters.

A Israel-Premier Tech recebeu segurança extra no Tour, com policiais no ônibus da equipe e foi escoltada por policiais à paisana na apresentação da equipe em Lille.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.