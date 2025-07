Palmeiras bate o Grêmio e cola em Cruzeiro e Flamengo no Brasileirão

Cinco jogos na noite do sábado (26) abriram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou por conta do Palmeiras, que derrotou o Grêmio por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo e chegou aos 32 pontos, na terceira colocação, com um ponto a menos que o Flamengo, vice-líder e dois a menos que o líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais que ambos.

O gol da vitória palmeirense aconteceu logo no início da partida. Aos dois minutos, após cruzamento da direita, Piquerez desviou para o meio da área, Maurício ajeitou e o uruguaio Facundo Torres finalizou com categoria com a perna esquerda, estufando o ângulo direito das redes do gol defendido por Tiago Volpi.

O Tricolor gaúcho teve nos pés de Pavón e Braithwaite boas oportunidades para empatar, mas não conseguiu marcar e seguiu sem vencer desde o retorno pós-Copa do Mundo de clubes.

A equipe, além de cair para a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, acabou eliminada da Copa Sul-Americana durante a semana, caindo para o Alianza Lima, do Peru.

Fogão e Timão iguais no Nilton Santos

Outro duelo de alta tensão na rodada aconteceu no Rio de Janeiro. No Estádio Nilton Santos, Botafogo e Corinthians dominaram um tempo cada e a consequência ficou visível no placar: empate por 1 a 1.

No primeiro tempo, dominado pelo Glorioso, o placar foi aberto aos 24 minutos. Após cruzamento da direita, Nathan Fernandes desviou de cabeça para o meio da área e Arthur Cabral, também de cabeça, colocou a bola no fundo das redes.

Na segunda etapa, que viu o Corinthians mais presente no campo de ataque, o empate veio aos 37. Após falta cobrada pela esquerda do ataque corintiano e bate-rebate dentro da área, o holandês Memphis Depay finalizou no canto direito de John para dar números finais à partida.

Com o resultado, o Botafogo dormiu ainda na quinta posição, com 26 pontos, enquanto o Timão soma 21, em oitavo.

Sport permite reação do Santos

Na Ilha do Retiro, o Sport esteve perto de conquistar sua primeira vitória na competição, mas permitiu a reação e o empate do Santos, que tinha um jogador a menos em campo.

Logo no começo da partida, Derik aproveitou um vacilo do goleiro Gabriel Brazão na saída de bola para fazer 1 a 0 para o Sport. No final da etapa inicial, o venezuelano Tomás Rincón, do Peixe, foi expulso.

Na volta do intervalo, o chute de Lucas Lima foi desviado por Caballero e entrou: 2 a 0 Sport.

O Santos, com dois gols na reta final, marcados por Gabriel Bontempo e João Basso, evitou a derrota e a quebra do jejum por parte do Leão, que agora tem apenas cinco pontos em quinze jogos, ainda na lanterna da competição. O Peixe, com 15 pontos, saiu momentaneamente da zona do rebaixamento.

Nos outros dois jogos do sábado, o Fortaleza derrotou o Bragantino por 3 a 1 no Castelão (Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior marcaram para os donos da casa; Pitta descontou), enquanto Mirassol (com gol de Edson Carioca) e Vitória (Baralhas) empataram por 1 a 1 no interior paulista.