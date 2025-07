Parentes de Diogo Jota e premiê de Portugal velam jogador do Liverpool

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, juntou-se aos membros da família de Diogo Jota para um velório particular nesta sexta-feira (4), na cidade natal do jogador de futebol do Liverpool, no norte de Portugal, após sua morte, juntamente com seu irmão André Silva, em um acidente de carro na Espanha.

O agente de longa data de Jota, Jorge Mendes, também foi visto se juntando à família, que incluía a esposa Rute Cardoso, que havia se casado com o jogador de futebol apenas algumas semanas antes. Montenegro passou quase meia hora com a família antes de sair sem fazer nenhuma declaração.

Um comboio de carros funerários transportando os corpos partiu para Gondomar, perto do Porto, na noite de quinta-feira (3), do necrotério de Puebla de Sanabria, perto de onde a Lamborghini em que os irmãos estavam viajando saiu da estrada e pegou fogo depois da meia-noite de quinta-feira (3). A polícia disse suspeitar que um pneu tenha estourado.

Espera-se que um velório público seja realizado em uma capela em Gondomar a partir das 16h (horário local) e um funeral no sábado em uma igreja próxima às 10h(horário local) informou o gabinete do prefeito de Gondomar.

Tributes have been laid at Anfield following the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre Silva. — Liverpool FC (@LFC) July 4, 2025

A morte de Jota, aos 28 anos de idade, abalou o mundo do futebol, com mensagens de homenagem de ex-companheiros de equipe, clubes, líderes nacionais e torcedores.

Do lado de fora do estádio Anfield, em Liverpool, os torcedores deixaram flores, lenços e bilhetes escritos à mão, muitos deles de crianças.

"Nunca pensei que haveria algo que me assustaria ao voltar para o Liverpool depois das férias [de verão]", disse o companheiro de equipe do Liverpool, Mohamed Salah, no Instagram. "Os colegas de equipe vêm e vão, mas não assim. Vai ser extremamente difícil aceitar que Diogo não estará lá quando voltarmos", acrescentou.

Clubes de futebol, incluindo o Paris Saint-Germain, que tem vários jogadores da seleção portuguesa em seu elenco, o Bayern de Munique, o Chelsea e o Real Madrid fizeram um minuto de silêncio durante o treinamento para suas partidas na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

Em luto por seu amigo

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse na quinta-feira (3) que o atacante Pedro Neto estava avaliando se jogaria nas quartas de final de sexta-feira (4) contra o Palmeiras, enquanto o jogador português lamentava a trágica morte de seu amigo próximo.

O técnico de Jota no Liverpool, Arne Slot, disse em um comunicado na quinta-feira (3) que seus pensamentos estavam com sua família.

"Minha mensagem para eles é muito clara: vocês nunca caminharão sozinhos", disse Slot, citando a canção entoada pela torcida do Liverpool como se fosse o hino do clube. "Para nós, como clube, o sentimento de choque é absoluto. Diogo não era apenas nosso jogador. Ele era uma pessoa querida para todos nós. Ele era um companheiro de equipe, um colega, um colega de trabalho e em todas essas funções ele era muito especial", acrescentou o treinador holandês.

Em Gondomar, uma cidade de cerca de 160 mil habitantes na área metropolitana do Porto, conhecida por suas joias artesanais de ouro e filigrana, os moradores estavam lutando para lidar com a morte repentina de um herói local.

Na Academia Diogo Jota em Gondomar - cujo lema é "Não é importante de onde viemos, mas para onde vamos" - as pessoas colocaram velas, flores, cachecóis e camisas dos vários clubes em que ele jogou e da seleção portuguesa em homenagem ao jogador.

Jota inaugurou a academia em 2022 para crianças de seis a nove anos no Gondomar Futebol Clube, onde ele mesmo jogou por 10 anos quando criança.

Foi na escola secundária de Gondomar que ele conheceu sua esposa. Eles começaram a namorar aos 15 anos, quando estavam na mesma classe, e ela se tornou um pilar em sua vida.

Aos 19 anos, eles se mudaram juntos para Madri, quando Jota foi transferido do pequeno clube português Paços de Ferreira para o Atlético de Madri.

"Além de ser sua namorada e melhor amiga, sou sua fã número um", disse Cardoso ao jornal "A Bola" na época.

Jota estava voltando para Liverpool de carro depois de ter sido informado que deveria evitar viajar de avião por até seis semanas após uma cirurgia no pulmão para tratar de uma costela fraturada, disse seu fisioterapeuta Miguel Gonçalves à emissora Now na noite de quinta-feira (3).

Gonçalves disse que Jota estava se recuperando bem da cirurgia de pneumotórax e que havia planejado pegar uma balsa da Espanha para o Reino Unido.

(Reportagem em parceria com Catarina Demony e reportagem adicional de Rohith Nair)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.