Rayssa Leal brilha em Brasília para ficar com título de etapa da SLS

Na primeira oportunidade na qual Brasília recebeu uma etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS), a maranhense Rayssa Leal mostrou mais uma vez que, aos 17 anos de idade, é o grande nome da modalidade no Brasil. Isto porque, neste domingo (13), a jovem (que tem, entre suas principais conquistas, duas medalhas olímpicas e três títulos da SLS) venceu a competição disputada na Esplanada dos Ministérios com o total de 21,8 pontos.

O triunfo na capita federal é de grande importância na caminhada em busca de uma vaga na última etapa da temporada, o Super Crown, que reunirá os melhores atletas da SLS no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Porém, antes da etapa decisiva, a Liga Mundial de Skate Street ainda fará mais duas paradas, em 9 de agosto em Cleveland (Estados Unidos) e em 11 de outubro em Paris (França).

Na etapa disputada em Brasília, que contou com o formato de disputa Stop Takeover (no qual os atletas não precisam completar voltas, mas cada atleta tem sete chances de realizar manobras e são levadas em consideração apenas as três melhores notas), o pódio feminino foi todo brasileiro, com Gabriela Mazetto somando 14 pontos para ficar com a prata e Duda Ribeiro chegando aos 13,7 pontos para garantir o bronze.

É O PAÍS DO SKATE! 🛹🇧🇷



Felipe Gustavo é o grande vencedor da categoria masculina na etapa de Brasília da SLS! 🏆



Mais um show brasileiro, com manobras insanas em uma final de altíssimo nível, definida nos detalhes contra o parceiro Giovanni Vianna!#TimeBrasil #Skate pic.twitter.com/hagZdIFZGW — Time Brasil (@timebrasil) July 13, 2025

Se no feminino o título ficou com Rayssa Leal, entre os homens o lugar mais alto do pódio foi ocupado pelo brasiliense Felipe Gustavo, que somou 27,1 pontos. Assim como na disputa feminina, no masculino o pódio também foi todo brasileiro, com Giovanni Vianna em segundo (27 pontos) e Gabryel Aguilar em terceiro (24,8 pontos).