Real Madrid e PSG passam às semifinais da Copa do Mundo de Clubes

Os últimos semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa), nos Estados Unidos, foram conhecidos neste sábado (5). Em Nova Jersey, no Metlife Stadium, o Real Madrid, da Espanha, derrotou o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 3 a 2. Já no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta, o Paris Saint-Germain, da França, superou o Bayern de Munique, da Alemanha, por 2 a 0.

Espanhóis e franceses medirão forças na quarta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), em Nova Jersey. Um dia antes, no mesmo horário e local, o Fluminense enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, na outra semifinal. A decisão está marcada para o domingo que vem, dia 13, às 16h, também no Metlife Stadium.

O primeiro a se classificar neste sábado foi o PSG. Aos 32 minutos do segundo tempo, Désiré Doué recebeu de Achraf Hakimi e finalizou de fora da área, no canto de Manuel Neuer, abrindo o placar. Quatro minutos depois, Willian Pacho foi expulso, deixando o time francês com um a menos.

Os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Europa ainda perderam Lucas Hernández, também expulso, nos acréscimos. Mesmo assim, aos 50 minutos, após grande jogada de Hakimi, Ousmane Dembélé concluiu para liquidar o confronto, que teve gosto de revanche para o PSG, superado pelo Bayern na final europeia de 2020.

O Real Madrid não demorou a abrir vantagem sobre o Borussia. Foram dois gols em 19 minutos, marcados por Gonzalo García e Fran García, completando cruzamentos de Arda Güler e Trent Alexandre-Arnold, respectivamente. Mas os alemães conseguiram descontar aos 46 minutos do segundo tempo, com Maximilian Beier.

Pênalti

Os acréscimos foram emocionantes. Aos 48, Kylian Mbappé, após cruzamento de Güler, marcou, de voleio, o terceiro do Real Madrid. Aos 50, Dean Huijsen cometeu pênalti em Serhou Guirassy e foi expulso, deixando o time espanhol com um a menos. O próprio Guirassy cobrou e fez o segundo do Borussia.

Na sequência, Marcel Sabitzer recebeu cruzamento de Yan Couto na área, finalizou e obrigou Thibaut Courtois a uma defesa heroica, garantindo a classificação.