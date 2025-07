Sinner recontrata preparador físico Ferrara após rompimento por doping

Número 1 do mundo cumpriu suspensão de 3 meses no início deste ano

O campeão de Wimbledon Jannik Sinner recontratou seu antigo preparador físico Umberto Ferrara com efeito imediato, confirmou o italiano número um do mundo nesta quarta-feira (23).

Sinner rompeu com Ferrara e com o fisioterapeuta Giacomo Naldi no ano passado após investigação de seus testes positivos para a substância proibida clostebol.

"A decisão foi tomada em alinhamento com a equipe de gerenciamento de Jannik como parte dos preparativos para os próximos torneios, incluindo o Aberto de Cincinnati e o Aberto dos Estados Unidos", informou um comunicado da equipe de Sinner. "Umberto desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Jannik até o momento, e seu retorno reflete um foco renovado na continuidade e no desempenho no mais alto nível."

Sinner cumpriu uma suspensão de três meses no início deste ano após chegar a um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada) em fevereiro, depois que as autoridades aceitaram que o agente anabolizante clostebol havia entrado em seu sistema inadvertidamente por meio de massagens de Naldi em Indian Wells em março de 2024.

A Wada recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão de um tribunal independente em agosto passado de inocentar Sinner de irregularidades.

Sinner, que voltou à ação em maio e perdeu para Carlos Alcaraz na final do Aberto da França antes de derrotá-lo e conquistar o título de Wimbledon, disse que o clostebol, que pode construir massa muscular, entrou em seu sistema depois que Naldi aplicou um spray de venda livre em um corte na própria mão antes de realizar tratamentos em Sinner.

O spray foi dado a Naldi pelo treinador Ferrara.

Sinner foi inocentado de culpa ou negligência por um tribunal independente.

Em seu discurso no Aberto dos EUA do ano passado, Sinner explicou a decisão de se separar de Ferrara e Naldi.

"Agora, por causa desses erros, não me sinto muito confiante para continuar com eles. Estava lutando muito nos últimos meses. A única coisa de que preciso agora é um pouco de ar puro", disse ele.

Ferrara, que atribuiu a culpa pelo incidente a Naldi, trabalhou com o italiano Matteo Berrettini este ano.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.