Venus Williams brilha em retorno ao tênis após 16 meses de afastamento

Norte-americana avançou às quartas de duplas no WTA de Washington

Venus Williams conseguiu um retorno vitorioso ao tênis depois de mais de um ano afastada do esporte, na segunda-feira (22), quando a norte-americana de 45 anos se uniu à compatriota Hailey Baptiste para vencer a partida de duplas feminina nas oitavas de final do Washington Open.

A sete vezes campeã de Grand Slam em simples não jogava uma partida competitiva há 16 meses, sendo que sua última aparição no WTA Tour foi no Miami Open, em março do ano passado.

Williams e Baptiste venceram Eugenie Bouchard e Clervie Ngounoue por 6/3 e 6/1 para chegar às quartas de final em Washington, e a ex-número um do mundo disse que foi "inspirador" estar de volta às quadras.

"Não foi fácil para nós, mas nos unimos rapidamente como uma equipe. Eu amo esse esporte", disse Williams à Sky Sports.

Venus Williams gostou tanto de jogar com Baptiste, de 23 anos, que brincou dizendo que deveria ter se juntado a ela anos atrás, em vez de jogar com sua irmã mais nova, Serena, com quem conquistou 14 títulos de duplas de Grand Slam.

"Eu podia ver que seríamos uma boa equipe. Só que deveríamos ter começado a jogar mais cedo, anos atrás, certo?", disse ela. "Acho que Serena estava apenas atrapalhando."

