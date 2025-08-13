Alcaraz vence Medjedovic antes de chuva suspender ATP de Cincinnati

Jogo da dupla de Luisa Stefani foi paralisado e deve ser retomado hoje

Carlos Alcaraz derrotou Hamad Medjedovic por 6/4 e 6/4 para chegar às oitavas de final do Aberto de Cincinnati na terça-feira (12), lutando contra o calor sufocante de Ohio para conquistar a 50ª vitória da temporada, maior marca do circuito, antes que a sessão noturna fosse suspensa devido à chuva.

O espanhol, segundo cabeça-de-chave, também garantiu sua 13ª vitória consecutiva em um torneio ATP Masters 1000, convertendo três de sete break points em uma disputa de ritmo lento.

Tratado de uma dor no pescoço após o primeiro set, o sérvio Medjedovic aumentou o ritmo no segundo set para encurtar as jogadas, superando Alcaraz por 25 a 16 nos winners, mas cometendo 38 erros não forçados contra 18 do espanhol.

"Sei que ele é um jogador muito poderoso", disse Alcaraz. "Seus golpes são incrivelmente difíceis de devolver. Ele também tem um grande saque. Sei que ele não gosta de correr muito de um lado para o outro, então meu plano era fazê-lo correr o máximo que eu pudesse."

O campeão de Monte Carlo e Roma, Alcaraz, enfrentará o italiano Luca Nardi em sua tentativa de conquistar o oitavo título de Masters 1000.

Mais cedo, Andrey Rublev recuperou-se de um set de desvantagem para vencer Alexei Popyrin por 6/7(5), 7/6(5) e 7/5 em uma batalha feroz de 3 horas e meia.

O russo, nono cabeça-de-chave, jogará contra o argentino Franciso Comesaña, que conquistou uma impressionante vitória por 6/7(4), 6/4 e 7/5 sobre o norte-americano Reilly Opelka.

Na chave feminina, a segunda cabeça-de-chave Coco Gauff avançou depois que a ucraniana Dayana Yastremska se retirou do confronto da terceira rodada por motivos médicos. A norte-americana enfrentará Lucia Bronzetti, que venceu a 23ª cabeça-de-chave Jelena Ostapenko por 1/6, 6/3 e 6/4.

Essa foi a segunda desistência na terceira rodada, após a desistência da ucraniana Marta Kostyuk antes de sua partida contra a polonesa Iga Swiatek, terceira cabeça-de-chave. A campeã de Wimbledon enfrentará a romena Sorana Cirstea nas oitavas de final.

Na sessão noturna, Alexander Zverev, terceiro cabeça-de-chave masculino, e Jessica Pegula, quarta cabeça-de-chave feminino, foram forçados a sair da quadra no meio da partida devido à chuva e à ameaça de raios.

A suspensão foi particularmente frustrante para Zverev, que tinha uma vantagem de 6/4 e 5/4 em sua partida contra o norte-americano Brandon Nakashima e estava prestes a sacar para a vitória.

Pegula se recuperou para vencer o segundo set por 6/3 em sua partida contra Magda Linette, deixando a partida empatada depois que a polonesa venceu o primeiro set por 7/6(5).

A partida de Ben Shelton, vencedor do Aberto do Canadá, contra Roberto Bautista Agut e a partida da dinamarquesa Clara Tauson contra Veronika Kudermetova foram transferidas para quarta-feira (13).

(Reportagem em parceria com Aadi Nair, em Bengaluru (Índia)

