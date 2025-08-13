logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Alcaraz vence Medjedovic antes de chuva suspender ATP de Cincinnati

Jogo da dupla de Luisa Stefani foi paralisado e deve ser retomado hoje
Janina Nuno Rios*
Publicado em 13/08/2025 - 12:59
Cidade dp México
Carlos Alcaraz durante partida pelo Aberto de Cincinnati 12/08/2025 Aaron Doster-Imagn Images
© Reuters/Aaron Doster/proibida reprodução
Reuters

Carlos Alcaraz derrotou Hamad Medjedovic por 6/4 e 6/4 para chegar às oitavas de final do Aberto de Cincinnati na terça-feira (12), lutando contra o calor sufocante de Ohio para conquistar a 50ª vitória da temporada, maior marca do circuito, antes que a sessão noturna fosse suspensa devido à chuva.

O espanhol, segundo cabeça-de-chave, também garantiu sua 13ª vitória consecutiva em um torneio ATP Masters 1000, convertendo três de sete break points em uma disputa de ritmo lento.

Tratado de uma dor no pescoço após o primeiro set, o sérvio Medjedovic aumentou o ritmo no segundo set para encurtar as jogadas, superando Alcaraz por 25 a 16 nos winners, mas cometendo 38 erros não forçados contra 18 do espanhol.

"Sei que ele é um jogador muito poderoso", disse Alcaraz. "Seus golpes são incrivelmente difíceis de devolver. Ele também tem um grande saque. Sei que ele não gosta de correr muito de um lado para o outro, então meu plano era fazê-lo correr o máximo que eu pudesse."

O campeão de Monte Carlo e Roma, Alcaraz, enfrentará o italiano Luca Nardi em sua tentativa de conquistar o oitavo título de Masters 1000.

Mais cedo, Andrey Rublev recuperou-se de um set de desvantagem para vencer Alexei Popyrin por 6/7(5), 7/6(5) e 7/5 em uma batalha feroz de 3 horas e meia.

O russo, nono cabeça-de-chave, jogará contra o argentino Franciso Comesaña, que conquistou uma impressionante vitória por 6/7(4), 6/4 e 7/5 sobre o norte-americano Reilly Opelka.

Na chave feminina, a segunda cabeça-de-chave Coco Gauff avançou depois que a ucraniana Dayana Yastremska se retirou do confronto da terceira rodada por motivos médicos. A norte-americana enfrentará Lucia Bronzetti, que venceu a 23ª cabeça-de-chave Jelena Ostapenko por 1/6, 6/3 e 6/4.

Essa foi a segunda desistência na terceira rodada, após a desistência da ucraniana Marta Kostyuk antes de sua partida contra a polonesa Iga Swiatek, terceira cabeça-de-chave. A campeã de Wimbledon enfrentará a romena Sorana Cirstea nas oitavas de final.

Na sessão noturna, Alexander Zverev, terceiro cabeça-de-chave masculino, e Jessica Pegula, quarta cabeça-de-chave feminino, foram forçados a sair da quadra no meio da partida devido à chuva e à ameaça de raios.

A suspensão foi particularmente frustrante para Zverev, que tinha uma vantagem de 6/4 e 5/4 em sua partida contra o norte-americano Brandon Nakashima e estava prestes a sacar para a vitória.

Pegula se recuperou para vencer o segundo set por 6/3 em sua partida contra Magda Linette, deixando a partida empatada depois que a polonesa venceu o primeiro set por 7/6(5).

A partida de Ben Shelton, vencedor do Aberto do Canadá, contra Roberto Bautista Agut e a partida da dinamarquesa Clara Tauson contra Veronika Kudermetova foram transferidas para quarta-feira (13).

(Reportagem em parceria com Aadi Nair, em Bengaluru (Índia)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open
internacional, flamengo, brasileiro
Fla e Inter iniciam disputa por vaga nas quartas da Libertadores
troféu, taça, Copa do Brasil
Copa do Brasil terá 2 clássicos regionais entre os duelos de quartas
Carlos Alcaraz Masters 1000 de Cincinnati espanhol Ohio Coco Gauff Zverev temporada
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/08/2025 - O ministro da Educação, Camilo Santana, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação MEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambiental
qua, 13/08/2025 - 14:35
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Economia Governo anuncia R$ 30 bi em crédito para setores afetados por tarifaço
qua, 13/08/2025 - 13:17
Carlos Alcaraz durante partida pelo Aberto de Cincinnati 12/08/2025 Aaron Doster-Imagn Images
Esportes Alcaraz vence Medjedovic antes de chuva suspender ATP de Cincinnati
qua, 13/08/2025 - 12:59
Brasília (DF), 03.09.2024 - Seca e alta temperatura em Brasília. Torre de TV. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Inmet emite alerta laranja para baixa umidade no DF e mais 6 estados
qua, 13/08/2025 - 12:42
Índia, 13/08/2025 - Brasileiros que participam da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica - IOAA. Foto: oba_olimpiada/Instagram
Educação Estudantes brasileiros participam da olímpiada de astronomia
qua, 13/08/2025 - 12:15
Palestinos ajudam jovem companheiro que morreu durante os enfrentamentos com as tropas do Exército israelense na Faixa de Gaza (Mohammed Saber/Agência EFE/direitos reservados)
Internacional ONG denuncia manipulação em relatório dos EUA sobre direitos humanos
qua, 13/08/2025 - 12:08
Ver mais seta para baixo