logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação

Demissão ocorre após revés para arquirrival Cruzeiro na Copa do Brasil
Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 13:04
Rio de Janeiro
Cuca, Atlético-MG, técnico, durante jogo ATLÉTICO X FLUMINENSE, em 11.05.2025 CAMPEONATO BRASILEIRO - rodada 8
© Pedro Souza/Atlético/Direitos Reservados

Oito meses assumir o comando do Atlético-MG pela quarta vez na carreira, Cuca foi demitido do clube mineiro nesta sexta-feira (29). A saída do treinador e do auxiliar técnico Cuquinha (irmão de Cuca) ocorre após a derrota em casa do Galo para o arquirrival Cruzeiro (2 a 0), na última quarta (27), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A dispensa do técnico foi anunciada após reunião dele com o diretor geral Paulo Bracks com diretor de futebol Victor Bagy.

No comando do Galo desde o final de dezembro de 2024, Cuca conquistou o título estadual deste ano, o hexacampeonato mineiro. No período à frente do time somou 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.  

No comunicado oficial do clube nas redes sociais, Cuca disse compreender a decisão da diretoria.

“Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta” afirmou o treinador.

 “Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”, concluiu.

O treinador de 61 anos é o mais vitorioso na história do clube mineiro. Nas passagens anteriores, Cuca colecionou títulos: Copa Libertadores (2013), Brasileiro e Copa do Brasil (ambos em 2021) e quatro edições do Estadual (2012, 2013, 2021 e 2025).

Nesta temporada, além de seguir na Copa do Brasil, o Atlético-MG disputa o Brasileirão (ocupa a 12ª posição) e a Sul-Americana (classificado às quartas de final). O próximo confronto do Galo será no próximo domingo (31), contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Brasileirão.

Relacionadas
bahia, fluminense, copa do brasil
Bahia abre vantagem sobre Fluminense nas quartas da Copa do Brasil
Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) returns the ball against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open
Brasília (DF) 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe no Palácio do Planalto atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, medalhistas do Campeonato Mundial 2025. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula anuncia criação de universidade dos esportes
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Atlético-MG Cuca técnico demissão derrota Copa do Brasil vitorioso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação Navegar é Preciso, mais uma fase da Lava Jato, deflagrada esta manhã
Geral Oito pessoas continuam foragidas após megaoperação da Polícia Federal
sex, 29/08/2025 - 13:39
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre
sex, 29/08/2025 - 13:05
Cuca, Atlético-MG, técnico, durante jogo ATLÉTICO X FLUMINENSE, em 11.05.2025 CAMPEONATO BRASILEIRO - rodada 8
Esportes Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação
sex, 29/08/2025 - 13:04
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas
sex, 29/08/2025 - 12:58
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
sex, 29/08/2025 - 12:37
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
sex, 29/08/2025 - 12:27
Ver mais seta para baixo