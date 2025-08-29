logo ebc
Bahia abre vantagem sobre Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Esquadrão de Aço derrotou Tricolor das Laranjeiras por 1 a 0
Publicado em 28/08/2025 - 22:20
Rio de Janeiro
© Letícia Martins/EC Bahia/Direitos Reservados

O Bahia derrotou o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (28) na Arena Fonte Nova, em Salvador, e conseguiu uma pequena vantagem na busca por uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Com este resultado o Esquadrão de Aço pode até mesmo empatar na partida de volta, que será disputado no 10 de setembro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que avança na competição.

As equipes comandadas por Renato Gaúcho e Rogério Ceni ofereceram ao público presente na Fonte Nova uma partida muito movimentada no primeiro tempo. Quem chegou primeiro com perigo foi o Bahia, aos 16 minutos, que colocou acertou a trave com Jean Lucas, de cabeça após Luciano Juba levantar a bola em cobrança de falta.

Aos 23 quem ficou perto de marcar foi o Fluminense, quando o uruguaio Canobbio ficou sozinho de frente para o gol e bateu para defesa do goleiro Ronaldo. Quatro minutos depois o time carioca conseguiu colocar a bola no fundo do gol do Bahia, quando Renê cobrou escanteio, Martinelli escorou de cabeça e Serna aproveitou para marcar. Porém, o lance acabou invalidado por causa de posição irregular do atacante colombiano.

A partir daí o Tricolor das Laranjeiras passou a mandar nas ações. No entanto, aos 40 minutos da etapa final, o Esquadrão de Aço aproveitou um momento de desatenção da defesa da equipe carioca para marcar o gol da vitória. Jean Lucas fez lançamento longo para Luciano Juba, que dominou a bola com muita liberdade, driblou Guga e bateu para superar o goleiro Fábio.

Edição:
Fábio Lisboa
Ver mais seta para baixo