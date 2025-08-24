logo ebc
Bahia derrota Santos e ganha força na luta por vaga na Libertadores

Rádio Nacional transmite derrota do Vasco para o Corinthians
Publicado em 24/08/2025 - 20:35
Rio de Janeiro
O Bahia derrotou o Santos por 2 a 0, neste domingo na Fonte Nova, em Salvador, e ganhou força na luta por vaga para próxima edição da Copa Libertadores. O triunfo do tricolor baiano na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foi construído graças a gols do lateral Luciano Juba e do atacante uruguaio Lucho Rodríguez.

Após vencer a segunda consecutiva na competição nacional, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou aos 36 pontos, garantindo a 4ª colocação da classificação. Já o Peixe continua muito próximo da zona do rebaixamento após o revés fora de casa. O time de Neymar está na 15ª colocação com 21 pontos.

Revés vascaíno

Quem também está lutando para se afastar do Z4 é o Vasco da Gama. Em partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, o Cruzmaltino foi superado pelo placar de 3 a 2 pelo Corinthians em pleno estádio de São Januário para permanecer com 19 pontos na 16ª colocação.

Mesmo atuando na condição de visitante, o Timão, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior, foi superior durante todo o confronto e contou com gols de Gui Negão, Maycon e Gustavo Henrique. Já o time de Fernando Diniz descontou com Vegetti, de pênalti, e Rayan.

Outros resultados:

Bragantino 4 x 2 Fluminense
Cruzeiro 2 x 1 Internacional
Grêmio 0 x 0 Ceará
Fortaleza 0 x 1 Mirassol
Juventude 1 x 3 Botafogo

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Série A brasileiro Rádio Nacional Bahia santos Vasco Corinthians
