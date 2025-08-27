logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

Seleção masculina foi superara por 90 a 78
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 00:12
Rio de Janeiro
bola basquete
© Reuters

Já classificado para as quartas de final da edição 2025 da AmeriCup, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 90 a 78, na noite desta terça-feira (26) em Manágua (Nicarágua).

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que “o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo”.

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.

Relacionadas
santos, botafogo, brasileiro feminino, série a2
Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2
copa do mundo, rugby, seleção brasileira, brasil
Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história
Juan Pablo Vojvoda, santos, técnico
Vojvoda é apresentado oficialmente como novo técnico do Santos
Edição:
Fábio Lisboa
esportes basquete AmeriCup brasil EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
bola basquete
Esportes Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup
qua, 27/08/2025 - 00:12
santos, botafogo, brasileiro feminino, série a2
Esportes Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2
ter, 26/08/2025 - 23:13
Entrevista do governador de Roraima, Antonio Denarium, após encontro com o Presidente Jair Bolsonaro.
Justiça Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
ter, 26/08/2025 - 21:52
Rio de Janeiro (RJ), 26/08/2025 – O debate
Meio Ambiente Líder científica da COP30 defende mutirão contra emergência climática
ter, 26/08/2025 - 21:43
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo
ter, 26/08/2025 - 21:13
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - ANIMAIS - Cerca de 70 cavalos retirados das enchentes foram enviados para ULBRA, em Canoas. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Três pessoas tiveram encefalite equina venezuelana no AM, diz Fiocruz
ter, 26/08/2025 - 21:11
Ver mais seta para baixo