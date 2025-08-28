logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open

Na disputa de simples, paulista cravou 6/1 e 6/4 contra suíça Golubic
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 18:22
Rio de Janeiro
Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) returns the ball against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
© Reuters/Eric Bolte/proibida reprodução

A tenista brasileira Beatriz Haddad cravou a segunda vitória seguida no US Open, em Nova York, e vai disputar a terceira rodada da chave principal do quarto e último Grand Slam deste ano. Desde junho a paulistana de 29 anos não vencia duas partidas seguidas. Nesta quinta-feira (28),  Bia dominou o jogo do início ao fim contra a suíça Viktorija Golubic: ganhou com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 4/4.  

Número 22 do mundo, a brasileira terá pela frente na terceira rodada uma velha conhecida: a grega e Maria Sakkari, ex-topo 5 que ocupa atualmente a 64ª posição no ranking. As tenistas já se enfrentaram quatro vezes, e Bia saiu vitoriosa em todas. O duelo deve ocorrer no sábado (30) – a data e horário ainda serão definidos pelos organizadores.

Certo mesmo é Bia retornar à quadra nesta sexta (29) para a estreia na chave de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira enfrentará a dupla da norte-americana Caty McNally com a australiana Maya Joint. O horário segue indefinido.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook 

Duplas femininas

Primeira a estrear na chave de dupla femininas, a parceria da carioca Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason começou com pé direito. Elas avançaram à segunda rodada ao derrotarem a dupla da japonesa Mokoto Ninomiya com a britânica Maria Lumsden por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/5). As próximas adversárias serão as vencedoras do duelo entre a dupla das tchecas Markéta Vondrousová e Miriam Kolodziejová contra a parceria da canadense Gabriela Dabrowski com a australiana  Erin Routiffe. Data e horário da partida seguem indefinidos.

Dupla da tenista Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às semifinais do WTA 500 de Bad Homburg, em 25/06/2025
Campeãs este ano nas duplas dos torneios WTA 500 de Linz e Estrasburgo, a paulista Luisa Stefani e a húngara Timea Babos avançaram nesta quinta (28) à segunda rodada do Grand Slam nova-iorquino - Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

No final da tarde, quem também comemorou foi a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos, que venceram de virada a estreia contra a parceria da letã Jelena Ostapenko com a tcheca Barbora Krejciková, por 2 sets a 1 (6/4, 6/2 e 6/3). Com dois títulos WTA 500 nesta temporada – em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França), a parceria Brasil-Hungria enfrentará na segunda rodada as vencedoras do embate entre a dupla da egípcia Mayar Sherif com a belga Magali Kempen contra as norte-americanas Clervie Ngounoue e Iva Jovic.

Brasileiros estreiam nesta sexta

Quatros duplas com representantes brasileiros disputam a primeira rodada nesta sexta (29), todas com previsão de início ao meio-dia (horário de Brasília). O único confronto com brasileiros de lado opostos da quadra será o da parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o cazaque Alexander Bublik contra a dupla do carioca Fernando Romboli com o australiano John-Patrick Smith.

A parceria 100% nacional, formada pelo mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos, entrará em quadra contra a dupla do britânico Jamie Murray com o croata Ivan Dodig.

Já o gaúcho Orlando Luz jogará ao lado do francês Albano Olivetti contra a dupla do finlandês Emil Ruusuvuori com o francês Adrian Mannarino.

Relacionadas
Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Joao Fonseca of Brazil in action against Miomir Kecmanovic of Serbia in the first round of the men’s singles at the US Open at Billie Jean King National Tennis Centre. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open
Troféu da Champions League em sorteio 28/8/2025 REUTERS/Stephane Mahe
PSG enfrentará Bayern e Barcelona na fase inicial da Liga dos Campeões
Rio de Janeiro (RJ) 28/08/2025 - A TV Brasil leva ao ar neste sábado (30), a partir das 14h40, as emoções da partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Santos e Botafogo. O duelo decisivo acontece na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição. Foto: TV Brasil
Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
US Open Bia Haddad Grand Slam Terceira Rodada chave principal Duplas femininas Ingrid Martins Luisa Stefani duplas masculinas estreia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Brasil  tem queda na desigualdade em educação, emprego e meio ambiente
qui, 28/08/2025 - 18:32
Brasília- 16/06/2025 Programa Caminhos da Reportagem, exibido pela TV Brasil. Arte EBC
Justiça Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário
qui, 28/08/2025 - 18:31
Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) returns the ball against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
Esportes Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open
qui, 28/08/2025 - 18:22
Santos (SP), 28/08/2025 - Incêndio atinge Zona Noroeste de Santos. Foto: Marcelo Ricky/Divulgação
Geral Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos
qui, 28/08/2025 - 18:19
Brasília (DF) 28/08/2025 - Ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, ilustra uma arte na capa do site The Economist. Foto: The Economist/Divulgação
Justiça The Economist diz que julgamento de Bolsonaro é "lição de democracia"
qui, 28/08/2025 - 18:02
Gado bovino no pasto. Foto: Marilei Aberte/Pixabay
Meio Ambiente Emissões de metano no Brasil em 2023 são 6% maiores do que em 2020
qui, 28/08/2025 - 17:55
Ver mais seta para baixo