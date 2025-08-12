logo ebc
Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open

Torneio WTA 250 será disputado entre 6 e 14 de setembro na capital
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 18:51
Rio de Janeiro
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Faltando pouco mais de um mês para a primeira edição do SP Open, a WTA - sigla em inglês da Associação de Tênis Feminino – confirmou nesta terça-feira (12) a participação de 28 tenistas no torneio. Número 1 do Brasil e 21ª no ranking mundial, a brasileira Beatriz Haddad Maia chega como favorita, no topo da lista, seguida da norte-americana Haley Baptiste (51ª) e pela jovem filipina Alexandra Eala (68ª) cria da academia do multicampeão espanhol Rafael Nadal – que foi a sensação no Masters 1000 de Miami em março ao eliminar a polonesa Iga Swiatek (3ª). O torneio WTA 250 será disputado entre 6 e 14 de setembro, no Parque Estadual Villa-Lobos, no Altos de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. 

O Brasil conta ainda com outras cinco representantes, que se classificaram pelo ranking: Laura Pigossi e Luisa Stefani – primeiras medalhistas olímpicas do país na Tóquio 2021, com o bronze – Ingrid Martins, Carolina Meligeni Alves e as promessas Victória Barros e Nauhany Silva, ambas de 15 anos.

"Estou muito feliz de jogar o SP Open, vai ser a minha primeira vez no Brasil. Escutei coisas incríveis sobre o público brasileiro, que são muito apaixonados, então estou ansiosa para sentir essa energia de perto", disse a Eala, de 20 anos, campeã de simples do US Open juvenil em 2022, além de títulos nas duplas no Australian Open e em Roland Garros. animada em disputar o torneio brasileiro.

A chave principal de simples SP Open, torneio WTA 250, reunirá 23 tenistas classificadas diretamente pelo ranking, quatro convidadas (wild cards), outras quatro provenientes do qualifying e uma special exempt. (isenção especial0 - vaga destinada a uma jogadora que, por conta do desempenho em torneio na semana anterior, não pode competiu no qualifying. Já o torneio de duplas contará com 16 parcerias.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos AQUI.

Tenistas confirmadas

Beatriz Haddad Maia (BRA)

Hailey Baptiste (USA)

Alexandra Eala (PHI)

Renata Zarazua (MEX)

Solana Sierra (ARG)

Francesca Jones (GBR)

Ajla Tomljanovic (AUS)

Leolia Jeanjean (FRA)

Panna Udvardy (HUN)

Whitney Osuigwe (USA)

Janice Tjen (INA)

Jodie Burrage (GBR)

Louisa Chirico (USA)

Arianne Hartono (NED)

Julia Riera (ARG)

Linda Klimovicova (POL)

Ana Sofia Sanchez (MEX)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)

Berfu Cengiz (TUR)

Laura Pigossi (BRA)

Elizabeth Mandlik (USA)

Arina Rodionova (AUS)

Vitalia Diatchenko

Luisa Stefani (BRA)

Ingrid Martins (BRA)

Carolina Meligeni Alves (BRA)

Victoria Barros (BRA)

Nauhany Silva (BRA)

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
