Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma estreia difícil nesta terça-feira (26) na chave principal do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. No confronto contra a britânica Sony Kartal, Bia sofreu com dores no terceiro e último set quando detinha 4 a 0 de vantagem. Com dificuldades para se mover em quadra, a paulistana seguiu firme sem pedir atendimento médico até selar a vitória por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1), após 2h15 de partida.

Número 22 do mundo, Bia volta à quadra na quinta (28) em duelo contra a suíça Vickorija Golubic (72ª no ranking) pela segunda rodada.

A estreia exitosa de Bia nesta terça (26) interrompe uma sequência de quatro derrotas seguidas (segunda rodada de Wimbledon e as estreias dos torneios de Montreal, Cincinnati e Monterrey). No ano passado, Bia Haddad parou na terceira rodada do US Open. A melhor campanha dela foi em 2023, quando avançou à quarta rodada do Grand Slam nova-iorquino.

João Fonseca em quadra nesta quarta (27)

Número 45 do mundo, o expoente João Fonseca disputa a segunda rodada de simples masculina nesta quarta (27), a partir das 13h10 (horário de Brasília). O adversário será o tcheco Tomas Machac (22º no ranking), que bateu o italiano Luca Nardi (86º) na primeira rodada. O tenista brasileiro, de 19 anos, estreou com vitória de 3 sets a 0 sobre o sérvio Miomir Kecmanovi (42º no ranking) na segunda-feira (24).