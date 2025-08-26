logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

Brasileira encara suiça Viktorija Golubic na segunda rodada, na quinta
Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 19:26
Rio de Janeiro
Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) serves against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
© Reuters/Eric Bolte/proibida reprodução

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma estreia difícil nesta terça-feira (26) na chave principal do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. No confronto contra a britânica Sony Kartal, Bia sofreu com dores no terceiro e último set quando detinha 4 a 0 de vantagem. Com dificuldades para se mover em quadra, a paulistana seguiu firme sem pedir atendimento médico até selar a vitória por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1), após 2h15 de partida.

Número 22 do mundo, Bia volta à quadra na quinta (28) em duelo contra a suíça Vickorija Golubic (72ª no ranking) pela segunda rodada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por WTA (@wta)

A estreia exitosa de Bia nesta terça (26) interrompe uma sequência de quatro derrotas seguidas (segunda rodada de Wimbledon e as estreias dos torneios de Montreal, Cincinnati e Monterrey). No ano passado, Bia Haddad parou na terceira rodada do US Open. A melhor campanha dela foi em 2023, quando avançou à quarta rodada do Grand Slam nova-iorquino.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

João Fonseca em quadra nesta quarta (27)

Número 45 do mundo, o expoente João Fonseca disputa a segunda rodada de simples masculina nesta quarta (27), a partir das 13h10 (horário de Brasília). O adversário será o tcheco Tomas Machac (22º no ranking), que bateu o italiano Luca Nardi (86º) na primeira rodada. O tenista brasileiro, de 19 anos, estreou com vitória de 3 sets a 0 sobre o sérvio Miomir Kecmanovi (42º no ranking) na segunda-feira (24).

Relacionadas
Aug 7, 2025; Cincinnati, OH, USA; Joao Fonseca (BRA) returns a shot against Yunchaokete Bu (CHN) during the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images
João Fonseca vence estreia contra sérvio e vai à 2ª rodada do US Open
chuteira, futebol, bola
TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça
Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
US Open Bia Haddad Segunda Rodada Dores João Fonseca Aberto dos Estados Unidos brasileira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Apostador do Rio de Janeiro leva sozinho R$ 33,7 milhões na Mega-Sena
ter, 26/08/2025 - 21:01
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
ter, 26/08/2025 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ) 14/11/2024 – O embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, na mesa de abertura do G20 Social, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial 
ter, 26/08/2025 - 20:11
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
ter, 26/08/2025 - 19:57
Vacinação Covid ubs asa sul Brasília-DF, 11/06/2021 Foto: Walterson Rosa/MS
Saúde Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
ter, 26/08/2025 - 19:56
Vitória - Polícia Civil do Espírito Santo faz paralisação até a meia-noite de hoje após morte de investigador em Colatina,e por más condições de trabalho (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Geral Rio: 3 pessoas são presas em ação para conter confronto entre facções
ter, 26/08/2025 - 19:53
Ver mais seta para baixo