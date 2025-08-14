logo ebc
Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado

São mais de 9 mil esportistas registrados no programa
Tatiana Alves - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 14/08/2025 - 20:26
Rio de Janeiro
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô por equipe - Brasil enfrenta conquista a medalha de bronze. - Foto: Miriam Jeske/COB
© Miriam Jeske/COB/Direitos Reservados

O Programa Bolsa Atleta alcançou o maior número de beneficiários desde sua criação. São 9.207 atletas registrados, conforme os números divulgados pelo Ministério do Esporte.

Todos os participantes do programa recebem auxílio financeiro, o que garante apoio direto à preparação dos esportistas para os jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles 2028.

O total de atletas apoiados alcança uma marca inédita. Na comparação com 2022, quando 7.236 esportistas receberam o benefício, o aumento foi de 27,2%. Já em relação a 2024, que teve 8.739 contemplados, o crescimento é de 5,36%. O ano de 2025 é o de maior alcance do programa.

Somando o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, programa destinado para atletas com chances de medalhas e de disputar finais em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o número total de esportistas apoiados chega a 9.673, o que representa um crescimento de 6,6%, na comparação com 2024. 

Criado em 2005, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo, contemplando esportistas de modalidades olímpicas e paralímpicas em diferentes categorias. 

Rio de Janeiro - O diretor técnico da Associação Miratus de Badminton, Sebastião Dias de Oliveira, apresenta alunos do projeto que coordena, durante bate-papo sobre o programa Bolsa Atleta (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Inscrições para o Programa Bolsa Atleta 2025 terminam hoje
Sabrina Craide
Bolsa Atleta Paralimpíadas Olimpíadas
