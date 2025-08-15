Botafogo vence LDU na Libertadores com gol relâmpago

Palmeiras goleia Universitario e fica perto das quartas de final

Contando com um gol relâmpago do atacante Artur, aos 14 segundos do primeiro tempo, o Botafogo derrotou a LDU (Equador) por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (14) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Desta forma, o Alvinegro de General Severiano terá uma pequena vantagem no confronto de volta entre as equipes, que será disputado na próxima quinta-feira (21) a partir das 19h (horário de Brasília) nos 2.850 metros de Quito. O Botafogo conseguirá avançar no tempo regulamentar mesmo com um empate.

Gol relâmpago

O Botafogo precisou de apenas 14 segundos para superar o goleiro Gonzalo Valle. O lateral Alex Telles aproveitou sobra de bola e levantou a bola na área, onde, com muita liberdade, Artur bateu de primeira.

Com uma vantagem construída tão cedo, a torcida do Alvinegro passou a acreditar que seria possível vencer por um placar elástico. Porém, a LDU equilibrou as ações e o Botafogo não conseguiu mais mudar o marcador.

Palmeiras goleia

Quem encaminhou a classificação para as quartas foi o Palmeiras, que, jogando no Estádio Monumental de Lima, goleou o Universitario por 4 a 0. Agora, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira pode até mesmo perder por 3 a 0, em São Paulo, que avança na Libertadores.

O Verdão dominou desde a primeira etapa, quando abriu uma vantagem de três gols graças a gols de Gustavo Gómez (aos 6 minutos em cobrança de pênalti), de Flaco López (aos 11 minutos) e de Vitor Roque (aos 29). Na etapa final o Palmeiras continuou mandando no confronto e chegou ao quarto com outro gol de Flaco López (aos 29 minutos).