logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil derrota República Dominicana e alcança semifinal da Americup

Seleção brasileira triunfa por 94 a 82 com brilho de Georginho
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 20:48
Rio de Janeiro
brasil, república dominicana, basquete, americup
© Divulgação/FIBA/Direitos Reservados

O Brasil derrotou a República Dominicana pelo placar de 94 a 82, na noite desta quinta-feira (28) em Manágua (Nicarágua), e garantiu a classificação para as semifinais da edição 2025 da AmeriCup.

O destaque da seleção brasileira neste confronto foi o ala/armador Georginho de Paula, que somou, diante dos dominicanos, 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes.

Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação no próximo sábado (3). Porém, ainda falta ser definido o seu adversário, que sairá do confronto entre Estados Unidos e Uruguai.

Relacionadas
bola basquete
Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup
Atlético-MG, Cruzeiro, copa do brasil
Copa do Brasil: Cruzeiro vence Atlético por 2 a 0 e fica perto da semi
Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) returns the ball against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open
Edição:
Fábio Lisboa
esportes basquete brasil República Dominicana AmeriCup
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF
qui, 28/08/2025 - 20:58
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
qui, 28/08/2025 - 20:56
Brasília (DF), 27/11/2024 - O vice-presidente Geraldo Alckmin participa da abertura do 14º Encontro Nacional da Indústria (Enai). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Brasil e México abrem mercados para novos produtos agrícolas
qui, 28/08/2025 - 20:50
brasil, república dominicana, basquete, americup
Esportes Brasil derrota República Dominicana e alcança semifinal da Americup
qui, 28/08/2025 - 20:48
Brasília (DF), 30/04/2025 - Creme dental Colgate Total Clean Mint. Foto: Agência Gov/Reprodução
Justiça Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental
qui, 28/08/2025 - 20:47
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Famílias de 63 vítimas da ditadura recebem atestado de óbito corrigido
qui, 28/08/2025 - 20:10
Ver mais seta para baixo