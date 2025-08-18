logo ebc
Brasil fecha Copa do Mundo de bocha paralímpica com cinco medalhas

Maciel Santos, Andreza Oliveira e Evelyn Santos conquistaram ouros
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2025 - 18:11
Rio de Janeiro
MACIEL SANTOS - BRA x CAN - Parapan Santiago 2023 - Competição de Bocha - Equipe - BC1/BC2- em 25/11/2023
© Ana Patricia/CPB/Direitos Reservados

O Brasil encerrou, no último domingo (17), a participação na Copa do Mundo de bocha paralímpica com a conquista de cinco medalhas (três de ouro em disputas individuais e uma prata e um bronze nas disputas por pares).

As medalhas douradas foram conquistadas em três classes diferentes, com o cearense Maciel Santos na classe BC2 (atletas que não podem receber assistência), a pernambucana Andreza Oliveira na classe BC1 (atletas que contam com a opção de auxílio de ajudantes) e a paulista Evelyn Santos na classe BC3 (atletas com deficiências muito severas, que usam instrumento auxiliar e podem ser ajudadas por outra pessoa).

Além disso, a equipe brasileira garantiu outras duas conquistas nas disputas em pares. Na classe BC4 (atletas com deficiências severas, que não recebem assistência) a paraibana Laissa Guerreira e o potiguar José Antônio dos Santos ficaram com a prata. Já nos pares BC3, a pernambucana Evani Calado e o mineiro Mateus Carvalho conquistaram o bronze.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes paraesporto bocha paralímpica Copa do Mundo maciel santos Andreza Oliveira Evelyn Santos
