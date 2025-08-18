logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas

Lúcia Araújo conquista ouro na categoria J2 até 60 quilos
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2025 - 20:51
Rio de Janeiro
judô paralímpico, grand prix
© CBDV/Divulgação

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira (18), a participação no primeiro dia do Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, em inglês) disputado em Gizé (Egito) com a conquista de duas medalhas (um ouro e um bronze).

O destaque foi o ouro alcançado pela paulista Lúcia Araújo, de 44 anos, na categoria até 60 quilos para atletas J2 (baixa visão). A conquista foi sacramentada com a vitória na final sobre a alemã Isabell Thal.

“Finalmente acabou o jejum de medalha. Conquistei o lugar mais alto do pódio, estou muito feliz e quero agradecer a todos pela torcida”, declarou Lúcia, que ainda não havia conquistado nenhuma medalha em 2025.

A segunda medalha do Brasil no primeiro dia de competição também veio na categoria até 60 quilos para atletas J2, mas foi um bronze com a fluminense Maria Núbea Lins, de 35 anos de idade. “Muito feliz em estar representando nosso país e poder ajudar com essa medalha. Agora é seguir ajustando os detalhes, evoluindo sempre”, concluiu.

Relacionadas
MACIEL SANTOS - BRA x CAN - Parapan Santiago 2023 - Competição de Bocha - Equipe - BC1/BC2- em 25/11/2023
Brasil fecha Copa do Mundo de bocha paralímpica com cinco medalhas
Alcaraz, Sinner, Masters de Cincinnati, tênis
Tênis: Sinner desiste e Alcaraz conquista Masters 1000 de Cincinnati
Bruna Takahashi teve três match points contra, mas reagiu e venceu a norte-americana Lily Zhang na finalíssima feminina, conquistando o bicampeonato da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, em 23/02/2025.
Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes judô paralímpico Grand Prix Lúcia Araújo Maria Núbea Lins
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Governo Trump chama Moraes de "tóxico" e reage a decisão de Dino 
seg, 18/08/2025 - 21:41
Logo da Agência Brasil
Justiça Mulher acusada de dopar turistas ingleses no Rio é presa
seg, 18/08/2025 - 21:06
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Internacional Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
seg, 18/08/2025 - 20:57
judô paralímpico, grand prix
Esportes Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas
seg, 18/08/2025 - 20:51
Logo da Agência Brasil
Economia Terminal Pesqueiro Público de Natal é leiloado na Bolsa de Valores
seg, 18/08/2025 - 20:46
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 4 da PET 12.100 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista
seg, 18/08/2025 - 20:30
Ver mais seta para baixo