Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino

Seleção verde e amarela buscou a virada contra República Dominicana
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 31/08/2025 - 16:29
São Paulo
Tailândia - 31/08/2025 - Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino. Foto: FIVB/Divulgação
© FIVB/Divulgação

A seleção feminina de vôlei se classificou às quartas de final do Campeonato Mundial da modalidade, disputado na Tailândia. Neste domingo (31), em Bangkok, as brasileiras superaram a República Dominicana por 3 sets 1, de virada, com parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

O Brasil volta a jogar na quinta-feira (4), em horário a ser confirmado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), contra a França. As adversárias se garantiram nas quartas ao surpreenderem a China por 3 sets a 1 (25/20, 27/25, 22/25 e 25/20).

A ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira, foi a protagonista do jogo, com 21 pontos, sendo 17 em ataques, três em bloqueios e um ace (nome dado ao ponto direto de saque). A também ponteira Júlia Bergmann (12 pontos), a oposta Rosamaria (11 pontos) e a levantadora Roberta (quatro pontos, sendo três em aces) foram outros destaques do time de José Roberto Guimarães.

 

Tailândia - 31/08/2025 - Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino. Foto: FIVB/Divulgação
Seleção brasileira vence e enfrenta a França nas quartas do Mundial de vôlei - Foto: FIVB/Divulgação

"Foi uma vitória muito importante para nós. Era nosso primeiro jogo eliminatório no campeonato e estou orgulhosa do trabalho que fizemos juntas para chegar à vitória. Acho que os dois times tiveram dificuldades no primeiro set, mas ficamos em uma melhor condição para vencer quando encaixamos nosso saque", analisou Rosamaria, em depoimento ao site da FIVB.

Brasileiras e francesas já se enfrentaram na primeira fase deste Mundial. Na ocasião, a equipe verde e amarela sofreu, mas ganhou por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13. O duelo foi válido pelo Grupo C da competição.

Quem vencer a disputa entre Brasil e França encara o ganhador de Itália e Polônia, que se enfrentam quarta-feira (3), às 10h30 (horário de Brasília). As brasileiras buscam um título inédito, após quatro vice mundiais. O último na edição passada, em 2022, quando foram superadas pela Sérvia.
 

Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança
Juliana Andrade
vôlei Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Tailândia esportes
