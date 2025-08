Brasil vence Eslovênia e confirma bronze na Liga das Nações

Virada por 3 a 1 recolocou equipe no pódio do torneio depois de 4 anos

A Seleção Brasileira de vôlei masculino venceu a Eslovênia por 3 sets a 1, na madrugada deste domingo (3), em Ningbo, na China. O resultado confirmou a conquista da medalha de bronze na Liga das Nações da modalidade e o retorno do time ao pódio após quatro temporadas.

O placar dos quatro sets disputados foi de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19. O oposto Alan foi o maior pontuador do Brasil, com 18 acertos.

Essa foi a primeira competição do time de Bernardinho, que havia fechado a fase classificatória com a melhor campanha no geral, mas acabou derrotado na semifinal pela Polônia, no ciclo olímpico Los Angeles-2028. O próximo compromisso será o Campeonato Mundial, nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro.

Na grande decisão da Liga das Nações masculina, a Polônia, algoz do Brasil, sagrou-se bicampeã ao atropelar a Itália por 3 sets a 0 ─ com pontuações de 25/22, 25/19 e 25/14.