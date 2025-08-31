logo ebc
Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 31/08/2025 - 17:18
São Paulo
Coreia do Sul - 31/08/2025 -Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano. Foto World Taekwondo/Divulgação
© World Taekwondo/Divulgação

A brasileira Maria Clara Pacheco alcançou novamente o topo do pódio de um Grand Prix, uma das principais competições do taekwondo mundial. Neste domingo (31), a paulista de São Vicente (SP) venceu a etapa de Muju, na Coreia do Sul, na categoria até 57 quilos, com direito a triunfo sobre a anfitriã Kim Yu-jin, atual campeã olímpica, na final.

A lutadora de 22 anos já tinha sido campeã do Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, em junho, tornando-se a primeira brasileira a vencer um torneio deste nível. Antes dela, somente o mineiro Maicon Andrade, bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria acima de 80 quilos, havia alcançado esse feito para o taekwondo do Brasil.

 

Coreia do Sul - 31/08/2025 -Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano. Foto World Taekwondo/Divulgação
A brasileira Maria Clara Pacheco superou a campeã olímpica Kim Yu-jin - Foto: World Taekwondo/Divulgação

Maria Clara fez cinco lutas para chegar ao título em Muju. Os atletas disputam três rounds, e vence quem ganhar dois deles, conforme a pontuação dada pelos golpes, que pode variar de um ponto (soco ou chute no tórax) a quatro pontos (chute giratório na cabeça). Na final contra Yu-Jin, a brasileira foi soberana, levando o primeiro round por 10 a 0 e o segundo por 5 a 4.

Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2023, em Baku, no Azerbaijão, Maria Clara conquistou, em julho, o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários de Essen, na Alemanha. Naquela decisão, a paulista venceu a tunisiana Chaima Toumi, a quem também superou neste domingo, na semifinal. Na Olimpíada de Paris, na França, a brasileira ficou em sétimo.

Edição:
Juliana Andrade
Maria Clara Pacheco Grand Prix de Taekwondo Taekwondo esportes
