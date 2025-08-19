logo ebc
Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas de duplas mistas na Suécia

Brasileiros enfrentam parceria japonesa às 9h55 de quarta-feira (20)
Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 15:48
Rio de Janeiro
Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem dupla dupla de Hong Kong, Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, número 3 no ranking, e avançam às quartas de final de WTT Star Contender de Ljubljana, em 19/6/2025
Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória nas duplas mistas do Europe Smash, em Malmo (Suécia), e avançaram pela primeira vez às quartas de final desse tipo de competição. O torneio Smash é similar ao  Grand Slam no tênis por distribuir mais pontos e reunir a elite do do tênis de mesa. Nesta terça-feira (19), a dupla verde e amarela (cabeças de chave número 8) levou a melhor sobre os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu, ao ganhar por 3 a 1 (parciais de 11/6, 11/7, 7/11 e 11/4). 

Calderano e Takahashi terão pela frente nas quartas os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, cabeças de chave 4. A partida será nesta quarta (20), a partir das 9h55 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online (on streaming) no site da World Table Tennis ((WTT), a Federação Internacional de Tênis de Mesa.

O Europe Smash é o sétimo torneio disputado pela dupla brasileira, que mira a Olimpíada de Los Angeles 2028. Em julho, a parceria do carioca com a paulista faturou o primeiro título de duplas mistas no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). Um mês antes, os brasileiros chegaram à final do WTT Contender Liubliana (Eslovênia), mas acabaram com o vice-campeonato.

Também nesta quarta (20), no período da tarde, Calderano e Takahashi disputam a segunda rodada da disputa individual. Número 3 do mundo, o carioca encara o chinês Wen Rubio (35º no ranking) às 14h10. Na sequência, a partir das 14h45, a mesatenista paulista (19ª) terá uma adversária e tanto pela frente: a japonesa Miwa Harimoto, atual número 6 do mundo.

Na última segunda (18), Calderano avançou na chave de simples ao derrotar na estreia o compatriota Vitor Ishiy por 3 sets a 0. Já Takahashi estreou no domingo (17) vencendo de virada australiana Constantina Psihogios, por 3 sets a 1. 

