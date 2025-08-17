logo ebc
Campeão mundial Chelsea estreia sem gols com Palace na Premier League

Blues foi saudado pela torcida com o coro "Nós já ganhamos tudo"
William Schomberg*
Publicado em 17/08/2025 - 17:30
Londres
Faixas exaltam título mundial do Chelsea, em Londres, no Reino Unido 17/08/2025 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Reuters

Uma enorme faixa saudando os "Campeões do Mundo" foi colocada no estádio Stamford Bridge antes da estreia do Chelsea na nova temporada europeia neste domingo (17), logo após o sucesso do clube inglês na Copa do Mundo de Clubes no mês passado.

Mas, ao fim do empate em 0 a 0 com o Crystal Palace, os torcedores do Chelsea não tinham dúvidas sobre as diferenças entre jogar em um torneio de verão e os rigores da Premier League, mesmo com a adição de mais contratações de alto nível.

O Chelsea teve sorte de não sair atrás no placar aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Eberechi Eze marcou um gol de falta para os visitantes, mas seu chute foi anulado por uma questão técnica devido à posição de um companheiro de equipe na barreira.

Os recém-contratados João Pedro e Jamie Gittens não tiveram muito impacto em suas estreias na liga, e foi o zagueiro reserva Josh Acheampong, de 19 anos, escolhido para jogar no centro da linha defensiva, que chamou a atenção.

Depois da empolgação gerada pela vitória por 3 a 0 sobre o campeão europeu Paris Saint-Germain na final da Copa do Mundo de Clubes em 13 de julho, e das vitórias na pré-temporada sobre o Bayer Leverkusen e o Milan, o empate de domingo foi frustrante para os torcedores da casa.

O coro de "Nós já ganhamos tudo" se esvaiu enquanto o Chelsea lutava para furar as linhas defensivas do Palace e havia um ar de resignação quando o apito final soou.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, conseguiu tirar alguns pontos positivos do desempenho de sua jovem equipe contra os vencedores da FA Cup da última temporada, incluindo o impacto do ponta brasileiro Estevão, que injetou urgência e ritmo depois de entrar em campo no início do segundo tempo.

O jogador de 18 anos teve uma grande chance de vencer o jogo nos minutos finais, quando foi encontrado por um cruzamento de Marc Cucurella, mas chutou por cima do travessão.

Maresca elogiou Estevão por mostrar personalidade e disse: "Ele será um jogador muito importante para este clube."

O técnico italiano minimizou as sugestões de que os preparativos do Chelsea para a nova temporada foram muito curtos devido ao fato de o clube ter competido nos Estados Unidos até meados de julho.

"Acho que não, porque até o final nós competimos, tentamos vencer o jogo", disse ele aos repórteres.

