logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

TV Brasil exibe partida entre Santos e Botafogo a partir das 14h40
TV Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 14:27
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 28/08/2025 - A TV Brasil leva ao ar neste sábado (30), a partir das 14h40, as emoções da partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Santos e Botafogo. O duelo decisivo acontece na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição. Foto: TV Brasil
© TV Brasil

A TV Brasil leva ao ar neste sábado (30), a partir das 14h40, as emoções da partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Santos e Botafogo. O duelo decisivo será na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição.

No jogo de ida, realizado na última terça-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Santos saiu na frente ao vencer as Gloriosas por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado nos minutos finais por Carol Baiana. Com o resultado, as Sereias da Vila chegam para a finalíssima com a vantagem do empate para garantir o título.

Já o Botafogo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols dá a taça diretamente ao clube carioca.

Além de disputar o troféu da Série A2, as duas equipes já garantiram presença na elite do futebol feminino nacional em 2026.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A transmissão da final integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. A emissora pública também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), todo o Brasil poderá acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som. 

Videocast Copa Delas                                                           

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Relacionadas
Final da Liga dos Campeões entre Paris St Germain e Inter de Milão 31/5/2025 REUTERS/Kai Pfaffenbach
Final da Liga dos Campeões começará 3 horas mais cedo a partir de 2026
Atlético-MG, Cruzeiro, copa do brasil
Copa do Brasil: Cruzeiro vence Atlético por 2 a 0 e fica perto da semi
Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Joao Fonseca of Brazil in action against Miomir Kecmanovic of Serbia in the first round of the men’s singles at the US Open at Billie Jean King National Tennis Centre. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open
Edição:
Aline Leal
santos Botafogo Brasileirão Feminino A2 Campeonato Brasileiro Feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula anuncia apoio ao acordo de neutralidade do Canal do Panamá
qui, 28/08/2025 - 15:48
Brasília (DF), 01/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Anti-fake: o governo passou a cobrar Imposto de Renda por transações em Pix? Arte/Agência Brasil
Economia Pix: novas regras vão facilitar devolução de valores em casos de golpe
qui, 28/08/2025 - 15:48
Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula exalta "maior operação contra o crime organizado da história"
qui, 28/08/2025 - 15:35
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Motociclista entregador de comida pedida por aplicativo Ifood em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Ação no STF sobre pejotização não abrange trabalhadores de aplicativos
qui, 28/08/2025 - 15:30
Brasilia (DF), 12/08/2025 - Hytalo Santos é influenciador e Ministério Público (MPPB) investiga denúncia anterior a fala de Felca contra ele. Foto: hytalosantos/Instagram
Geral Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para a Paraíba
qui, 28/08/2025 - 15:27
O presidente do Iphan, Leandro Grass, fala à imprensa
Cultura Parceria do Iphan e CCBB tem atividades de educação patrimonial
qui, 28/08/2025 - 15:22
Ver mais seta para baixo