CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2

TV Brasil transmitirá partidas decisivas entre Santos e Botafogo
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 19:52
Rio de Janeiro
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou as datas e horários dos jogos da decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino entre Botafogo e Santos, que contarão com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

A final da decisão terá início na próxima terça-feira (26), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está programado para o dia 30 de agosto (um sábado), quando as equipes medem forças a partir das 15h na Vila Belmiro, em Santos.

As Sereias da Vila chegaram à decisão após superarem o Atlético-MG nas semifinais. Já as Gloriosas garantiram seu lugar na final depois de superarem o Fortaleza.

Fábio Lisboa
