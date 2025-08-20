CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou as datas e horários dos jogos da decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino entre Botafogo e Santos, que contarão com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

𝐕𝐀𝐋𝐄 𝐎 𝐓𝐈́𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐎 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋𝐄𝐈𝐑𝐎 𝐀𝟐! 🏆🌟



Confira as informações dos duelos de ida e volta contra o Santos, válidos pela grande final do Brasileirão A2! 𝐓𝐄𝐑𝐂̧𝐀 𝐉𝐀́ 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐂̧𝐀! 𝐏𝐄𝐋𝐎 𝐓𝐈́𝐓𝐔𝐋𝐎, #𝐆𝐋𝐎𝐑𝐈𝐎𝐒𝐀𝐒!🔥👊🏽 #VamosGLORIOSAS pic.twitter.com/qKvIK8XaBB — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) August 20, 2025

A final da decisão terá início na próxima terça-feira (26), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está programado para o dia 30 de agosto (um sábado), quando as equipes medem forças a partir das 15h na Vila Belmiro, em Santos.

As Sereias da Vila chegaram à decisão após superarem o Atlético-MG nas semifinais. Já as Gloriosas garantiram seu lugar na final depois de superarem o Fortaleza.