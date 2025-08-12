logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil Feminina

Destaques ficam por conta de confrontos de equipes da Série A1
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 18:04
Rio de Janeiro
copa do brasil feminina, sorteio
© Staff Images/CBF/Direitos Reservados

As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina estão definidas. Um sorteio realizado nesta terça-feira (12) pela Confederação Brasileira de Futebol em sua sede no Rio de Janeiro definiu os confrontos envolvendo as 16 equipes que sequem vivas na competição.

Os duelos de maior destaque desta fase da competição são os que envolvem equipes que disputam a edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino: São Paulo e Flamengo, Palmeiras contra América-MG, Corinthians versus Juventude e Internacional diante do Fluminense.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina:

Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem-SP
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória

Relacionadas
troféu, taça, Copa do Brasil
Copa do Brasil terá 2 clássicos regionais entre os duelos de quartas
libertadores, lima, final
Conmebol anuncia Monumental de Lima como sede da final da Libertadores
santos, atlético-mg, brasileiro feminino
Atlético abre vantagem na disputa por vaga na final do Brasileiro A2
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino Copa do Brasil CBF sorteio brasileiro feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,38 e fecha no menor valor em mais de um ano
ter, 12/08/2025 - 19:13
Brasília (DF), 12/08/2025 - Acidente em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba. Foto: Bombeiro Paraná
Geral Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná
ter, 12/08/2025 - 18:53
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open
ter, 12/08/2025 - 18:51
Logo da Agência Brasil
Geral Agência Brasil errou
ter, 12/08/2025 - 18:47
Rio de Janeiro (RJ), 12/08/2025 - Rio Innovation Weel. Foto: Anna Karina de Carvalho/Agência Brasil
Cultura Rio Innovation Week discute tendências e soluções globais até sexta
ter, 12/08/2025 - 18:41
Brasília (DF) 12/08/2025 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o senador, Renan Calheiros (MDB - AL), durante audiência pública para tratar da Medida Provisória 1303, de 2025 Imposto sobre bets e tributação aplicações financeiras atualmente isentas – compensação IOF. Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Economia Mudanças no IR são necessárias para cumprir arcabouço, diz Haddad
ter, 12/08/2025 - 18:23
Ver mais seta para baixo