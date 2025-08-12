logo ebc
Conmebol lança sistema contra abuso online contra jogadores e clubes

Software detecta racismo, discurso de ódio e demais ofensas na rede
Chiranjit Ojha*
Publicado em 12/08/2025 - 16:00
Bengaluru (Índia)
Reuters

A Conmebol, entidade que rege o futebol sul-americano, anunciou na terça-feira (12) um sistema para detectar racismo, discurso de ódio e abusos nas redes sociais dirigidos a jogadores, árbitros, clubes e outros, com o objetivo de tomar medidas contra os autores.

O sistema será usado a partir das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que começam nesta terça-feira (12).

A Conmebol disse que o sistema, implementado em parceria com o Signify Group, permite que "as ameaças sejam identificadas em tempo real, que o comportamento abusivo seja dissuadido e que ações concretas sejam tomadas contra os responsáveis".

As ações contra os perpetradores podem incluir a suspensão da conta, restrições de acesso a estádio e denúncias às autoridades competentes, acrescentou a Conmebol.

