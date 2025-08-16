logo ebc
Corinthians alcança semifinais da Série A1 do Brasileiro Feminino

Brabas do Timão derrotaram o Bahia por 2 a 0
Publicado em 16/08/2025 - 00:14
Rio de Janeiro
O Corinthians se tornou o primeiro time classificado para as semifinais da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, após derrotar o Bahia por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (15) no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

As Brabas do Timão ficaram com a vaga porque, na partida de ida, também triunfaram, mas pelo placar de 2 a 1.

O triunfo do Corinthians foi alcançado por dois golaços. O primeiro saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando a goleira Érika soltou uma bomba da intermediária que morreu no ângulo do gol defendido por Yanne. O segundo saiu já na etapa final, aos 46 minutos, mas também foi com uma bomba de fora da área, mas que saiu dos pés de Duda Sampaio.

Na semifinal o Corinthians enfrenta quem avançar no confronto entre São Paulo e Ferroviária. Na partida de ida o placar foi um empate de 0 a 0.

