Cruzeiro abre vantagem sobre Palmeiras na semi do Brasileiro Feminino

Cabulosas derrotaram Verdão por 3 a 1 na Arena Barueri
Agência Brasil
Publicado em 24/08/2025 - 14:07
Rio de Janeiro
© Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

Em partida transmitida ao vivo na TV Brasil, o Cruzeiro derrotou o Palmeiras pelo placar de 3 a 1, neste domingo (24) na Arena Barueri, em São Paulo, no confronto de ida das semifinais da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Após este triunfo, as Cabulosas podem até mesmo perder por um gol de diferença no confronto de volta, no próximo domingo (31) na arena Independência, em Belo Horizonte, que avançam para a grande decisão da competição nacional.

Jogando na condição de mandante, o Palmeiras abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. A volante Andressinha cobrou falta com muita categoria da entrada da área e superou a goleira Camila Rodrigues.

Porém, após o intervalo o Cruzeiro assumiu o controle das ações. Logo aos três minutos, Byanca Brasil avançou pela ponta esquerda e cruzou na medida para Letícia Ferreira se esticar toda para igualar o marcador. E a virada demorou apenas cinco minutos, quando Vanessinha recebeu lançamento longo e precisou de apenas um toque para bater na saída da goleira Tapia.

E o terceiro saiu aos 14 minutos. Byanca Brasil voltou a desequilibrar pela ponta esquerda e cruzou para Gaby Soares, que, dentro da área, dominou e bateu colocado para dar números finais ao marcador.

