De olho no G4, Botafogo recebe Bragantino neste sábado pelo Brasileiro

Partida no Maracanã às 18h30 terá transmissão da Rádio Nacional
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Publicado em 30/08/2025 - 07:30
Rio de Janeiro
Alex Telles. Red Bull Bragantino 1 x 0Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilabi abi Chedid. 12 de Abril de 2025
O Botafogo recebe o Bragantino no início da noite deste sábado (30) mirando a zona de classificação (G4) da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação: em quinto lugar, o Alvinegro carioca soma 32 pontos em 19 jogos, enquanto o Massa Bruta ocupa a oitava posição, com 30 pontos em 21 jogos. A partida com início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Carlos Molinari. 

O confronto vai reeditar as oitavas de final da Copa do Brasil, disputadas no final de julho e início de agosto. O Botafogo ganhou os dois jogos (ida e volta): o primeiro em casa por 2 a 0 e o outro por 1 a 0. Já o Bragantino levou a melhor no primeiro turno do Brasileirão ao ganhar em casa do Botafogo por 1 a 0, em partida disputada em abril.  

Além de se aproximar do G4, a partida é vista no Botafogo como oportunidade para corrigir posicionamentos, após o empate com o Vasco, na última quarta (27), no Nilton Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

 “Toda a nossa concentração fica no Bragantino porque queremos ganhar em casa, queremos ir para a Data Fifa com uma vitória”, ressaltou o técnico italiano Davide Ancelotti, em coletiva após o jogo da Copa do Brasil, admitindo que o time precisa melhorar.

Pelo lado do Massa Bruta, a ideia é buscar a segunda vitória consecutiva, começando novo círculo virtuoso, similar ao que ocorreu no início do campeonato, quando chegou a brigar nas primeiras posições. Na última rodada, o Bragantino derrotou em casa o Fluminense por 4 a 2. O resultado quebrou uma sequência de nove partidas sem vitórias. 

“Tinha que partir de nós jogadores mudarmos as nossas posturas dentro de campo, para que a gente pudesse voltar a vencer. A gente tinha que retomar a identidade do início do campeonato”, avaliou o atacante Eduardo Sasha, após o triunfo do último sábado (23). 

O técnico Fernando Seabra não vai contar com Pedro Henrique. O zagueiro está suspenso, mas o volante Gabriel e o atacante Lucas Barbosa devem voltar ao time.

Cláudia Soares Rodrigues
