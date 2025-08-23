logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Em jogo repleto de emoção, Flamengo conquista Intercontinental Sub-20

Goleiro Léo Nannetti brilha nas penalidades máximas contra o Barcelona
Agência Brasil
Publicado em 23/08/2025 - 19:26
Rio de Janeiro
flamengo, barcelona, intercontinental sub-20
© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

O Flamengo fez história, na noite deste sábado (23) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ao conquistar o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. E o título veio em um confronto repleto de emoção, que foi decidido nas penalidades máximas. Após um 2 a 2 no tempo regulamentar, o Rubro-Negro da Gávea bateu o Barcelona (Espanha) pelo placar de 6 a 5 nos pênaltis.

A equipe brasileira chegou à decisão da competição na condição defensor do título, após triunfar na edição 2024 do Intercontinental Sub-20 ao derrotar o Olympiacos (Grécia) também no estádio do Maracanã.

O jogo

Mesmo atuando em casa, o time comandado pelo técnico Bruno Pivetti não encontrou facilidades diante de um Barcelona que tentava dominar as ações por meio da manutenção da posse de bola. A equipe catalã até mostrou eficiência na sua proposta de jogo, mas não conseguiu segurar o ataque do Flamengo, que abriu o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Lorran aproveitou sobra de bola após jogada de Matheus Gonçalves para bater e superar o goleiro Aller.

Na etapa final o time da Gávea recuou suas linhas e passou a apostar nas jogadas de contra-ataque. Já o Barcelona encontrava dificuldades de ataque mesmo permanecendo com mais posse de bola.

Porém, aos 25 minutos, Virgili fez uma grande jogada pela ponta direita para empatar o marcador. O camisa 7 da equipe catalã recebeu lançamento de Espart, deu um balão em Iago, um drible seco em Carbone e se livrou do goleiro Léo Nannetti para bater para o gol vazio.

A partir daí a equipe catalã tomou conta das ações e o goleiro Léo Nannetti foi obrigado a realizar várias defesas difíceis. No entanto, já aos 49 minutos, o zagueiro Cortés aproveitou bola levantada em cobrança de escanteio para superar o goleiro rubro-negro. Mas o Flamengo não desistiu e precisou de apenas dois minutos para arrancar um empate e levar a disputa para as penalidades máximas. Daniel Sales fez um lançamento longo e Iago cabeceou para encobrir o goleiro Aller.

Decisão nos pênaltis

E as penalidades máximas tiveram um herói, o goleiro Léo Nannetti, que defendeu duas cobranças dos jogadores da equipe catalã para ajudar o Flamengo a vencer pelo placar de 6 a 5 para conquistar a Copa Intercontinental Sub-20 pela segunda vez na história.

Relacionadas
corinthians, grêmio, brasileiro feminino, sub-17
Corinthians vence Grêmio e conquista Brasileiro Feminino Sub-17
flamengo, internacional, liberadores
Flamengo volta a derrotar Internacional e avança na Libertadores
santos, botafogo, brasileiro feminino, série a2
CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Flamengo Barcelona Copa Intercontinental Sub-20
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
flamengo, barcelona, intercontinental sub-20
Esportes Em jogo repleto de emoção, Flamengo conquista Intercontinental Sub-20
sab, 23/08/2025 - 19:26
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas. Plaza de Armas – Bogotá (Colômbia) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Declaração de Bogotá avança em coordenação, mas frustra em metas
sab, 23/08/2025 - 18:45
Porto Jofre (MT) 19/11/2023 – Brigadistas do Icmbio observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atige o Pantanal. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Meio Ambiente Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica
sab, 23/08/2025 - 18:15
Desmatamento Amazônia - Dados de outro sistema do Inpe, o Deter, indicam que a queda no desmatamento na Amazônia se manteve de forma mais acentuada nos últimos nove meses - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Países defendem fundo florestal com recursos carimbados para indígenas
sab, 23/08/2025 - 18:02
Petrópolis (RJ), 23/08/2025 – Exposição Insurgências Indígenas – Arte, Memória e Resistência, no Sesc Quitandinha, em Petrópolis. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Arte indígena ganha exposição em Petrópolis
sab, 23/08/2025 - 17:46
Brasília DF - 23/08/2025 Vice- presidente Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad reforçam importância de garantir a soberania nacional e proteger a economia. Foto Divulgação PT
Economia Alckmin: tarifaço de Trump afeta 3,3% das exportações brasileiras
sab, 23/08/2025 - 16:57
Ver mais seta para baixo