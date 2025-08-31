logo ebc
Em momentos distintos, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã

Jogo da 22ª rodada do Brasileirão terá transmissão da Rádio Nacional
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 31/08/2025 - 07:30
São Paulo
Grêmio 0 x 2 Flamengo - abril de 2025 - Campeonato Brasileiro
© Adriano Fontes/Flamengo/Direitos Reservados

Embalado pela goleada por 8 a 0 sobre o Vitória e líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo retorna ao Maracanã neste domingo (31) para encarar o Grêmio, que aparece na metade de baixo da tabela. A bola rola no Rio de Janeiro a partir das 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de  André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. A jornada esportiva começa às 15h30.

O Rubro-Negro ostenta os melhores números do Brasileirão. Além da liderança, com 46 pontos, a equipe do técnico Filipe Luís tem o melhor ataque (44 gols) e a defesa menos vazada (nove). O time carioca não perde há sete jogos pela competição. O último revés foi em 16 de julho, para o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0. De lá para cá, foram seis vitórias e um empate.

São dois desfalques no Flamengo. Um deles, mais antigo, é o volante Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. O outro é o lateral Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na goleada da última segunda-feira (25) sobre o Vitória, que o levou a ser cortado da convocação da seleção brasileira para os jogos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Já o Grêmio não consegue se firmar na temporada. Nos dez jogos que disputou desde o retorno do Brasileirão por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor venceu apenas dois e perdeu cinco. O triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Atlético-MG há três semanas, animou o torcedor, mas o empate sem gols com o Ceará em Porto Alegre, no último sábado (23), deixou elenco e o técnico Mano Menezes novamente sob pressão. A equipe ocupa o 14º lugar, com 24 pontos.

No duelo contra o Vozão, o Imortal perdeu três jogadores de uma vez: Alex Santana levou o terceiro amarelo e não encara o Flamengo, enquanto o também meia Riquelme e o zagueiro Fabián Balbuena se contundiram. O primeiro sofreu uma lesão no posterior da coxa direita, enquanto o segundo fraturou o tornozelo direito. Por outro lado, o volante Dodi e o atacante Carlos Vinícius, que cumpriram suspensão, estão à disposição. O meia Arthur, ídolo da torcida gremista e campeão da Libertadores de 2017, retornou após sete anos e está regularizado.

O retrospecto recente do confronto é amplamente favorável ao Flamengo. Nos últimos 10 jogos, foram seis vitórias rubro-negras, um empate e três triunfos do Grêmio. O último duelo foi no primeiro turno do Brasileirão, pela terceira rodada, na Arena do Grêmio. Os cariocas ganharam por 2 a 0, com dois gols do meia Giorgian De Arrascaeta.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
