Ex-time de Textor, Crystal Palace perde recurso e não joga Liga Europa

Outro time inglês, o Nottingham Forest, herdou a vaga no torneio
Chiranjit Ojha*
Publicado em 11/08/2025 - 14:57
Bengaluru (Índia)
Jogadores do Crystal Palace antes de partida contra o Manchester City 17/5/2025 Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Reuters

O recurso do Crystal Palace (CPFC) contra a decisão da Uefa de rebaixá-lo da Liga Europa para a Liga da Conferência foi rejeitado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) nesta segunda-feira (11).

A Uefa rebaixou o Palace e permitiu que o Olympique Lyonnais (OL) jogue a Liga Europa, pois, na ocasião, o Eagle Football Group era o proprietário majoritário do Lyon, enquanto seu presidente, John Textor, detinha o controle acionário do Palace.

Nottingham Forest, que terminou em sétimo lugar na Premier League na última temporada, substituirá o Palace na Liga Europa.

"Depois de considerar as evidências, o painel concluiu que John Textor, fundador da Eagle Football Holdings, tinha ações no CPFC e OL e era um membro do conselho com influência decisiva sobre ambos os clubes no momento da data de avaliação da Uefa", disse a CAS em um comunicado.

"O painel também rejeitou o argumento do CPFC de que eles receberam tratamento injusto em comparação com o Nottingham Forest e o OL."

O Palace não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Palace, que se classificou para a Liga Europa como vencedor da FA Cup, recorreu da decisão da Uefa no mês passado.

A apelação ocorreu dias antes de o coproprietário do New York Jets, Robert Wood "Woody" Johnson, concluir a compra da participação da Eagle Football Holdings, fundada por Textor, no Palace.

Textor também se demitiu da diretoria do Lyon, e Michele Kang foi nomeada presidente do conselho e presidente.

Como tanto o Lyon quanto o Palace haviam se classificado para a Liga Europa, o clube francês foi autorizado a manter sua vaga por ter terminado em melhor posição em sua respectiva liga. O Lyon terminou em sexto lugar na Ligue 1, enquanto o Palace ficou em 12º lugar na Premier League.

O Palace, que venceu a Supercopa da Inglaterra no domingo (11), derrotando o Liverpool em uma disputa de pênaltis, jogará a rodada de playoffs de qualificação da Liga da Conferência ainda este mês.

